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أبو العينين : جامعة كيان تمثل إضافة استراتيجية مهمة للجامعات المصرية وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة علوم المستقبل
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أبو العينين: موافقة برلمانية الجبهة الوطنية على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان تجسيد لرؤية الرئيس السيسي في إعلاء العدالة والمساواة
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أبو العينين يعلن موافقة برلمانية «الجبهة الوطنية» على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة وتكافؤ الفرص أساس التشريع
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين : جامعة كيان تمثل إضافة استراتيجية مهمة للجامعات المصرية وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة علوم المستقبل

النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب
النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مؤكدًا أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة يعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء أحكام الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشاد أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، بتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة وما تضمنه من معالجة قانونية ودستورية متكاملة للملاحظات المثارة حول التشريع، مؤكدًا أن حذف المادة يستهدف منع إقرار مزايا استثنائية غير مبررة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، وضمان اتساق القانون مع المبادئ الدستورية الراسخة.

وأوضح رئيس برلمانية «الجبهة الوطنية» أن تحقيق المساواة لا يتعارض مع تشجيع التفوق والتميز العلمي، مشددًا على أهمية استمرار الجامعات في وضع قواعد عادلة وشفافة للمكافآت والحوافز المادية والمعنوية، بما يدعم الابتكار والإبداع ويحفز الطلاب المتفوقين.

وأشار أبو العينين إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر تضم أكثر من 120 جامعة تتنافس على جودة التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن جامعة كيان تمثل إضافة استراتيجية مهمة للجامعات المصرية، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة علوم المستقبل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

واختتم أبو العينين بالتأكيد على أن الاعتراض الرئاسي على المادة (25) يقدم نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن قوة التشريعات تكمن في عدالتها واحترامها للدستور، وليس في عدد موادها، وأن دعم التفوق العلمي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

النائب محمد أبو العينين الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية الجلسة العامة لمجلس النواب

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