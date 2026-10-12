الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

يقدم موقع صدى البلد ، أسعار الدواجن اليوم الأثنين بعد الارتفاع الأخير الذي تشهده خلال الفترة الماضية ..

سعر الفراخ البيضاء

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو ل 80 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها

سعر الفراخ الأمهات

كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة لـ 80 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 97 جنيها.

سعر الفراخ الساسو

استقرت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 112 جنيه بعدما كان سعرها 105جنيهًا وتصل للمستهلك 122 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

فيما تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 300 جنيه.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 210 جنيهات.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو 196 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة وزن كيلو نحو 100 جنيه.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج وزن كيلو نحو 155 جنيهًا.

أسعار البانيه والقوانص

بلغ سعر بانيه دجاج طازج وزن 500 جرام حوالي 125 جنيهًا. بلغ سعر شيش طاووق طازج وزن كيلو نحو 230 جنيهًا. بلغ سعر أجنحة دجاج طازجة وزن كيلو نحو 70 جنيهًا. بلغ سعر كبدة دجاج طازجة وزن كيلو نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر قوانص دجاج طازجة وزن كيلو نحو 130 جنيهًا

اسباب ارتفاع أسعار الدواجن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية يأتي في إطار تصحيح مسار الأسعار، بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.

وأوضح السيد، عبر قناة القاهرة والناس، أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تصل إلى 70 جنيهًا، في حين يبلغ سعر البيع حاليًا في المزرعة نحو 80 جنيهًا، معتبرًا أن هذا المستوى يمثل سعرًا عادلًا للمنتجين.

الدواجن

وأشار إلى أن الأسعار السابقة لم تكن مرضية للمنتجين، في ظل وجود فائض في المعروض خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على حركة الأسعار قبل أن تتغير الأوضاع مع زيادة الطلب.

لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض أسعار الدواجن؟



وفي تفسيره للفجوة بين أسعار المزارع وأسعار البيع للمستهلك، أرجع رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية جانبًا من الارتفاع إلى محلات التجزئة وبائعي الدواجن الحية.

وأوضح أن بعض محلات بيع الدواجن الحية تطرح الكيلو بأسعار تصل إلى 115 جنيهًا، وهو ما يجعل المستهلك لا يشعر بانخفاض الأسعار في المراحل الأخرى من التداول، رغم أن سعر البيع من المزرعة أقل من السعر النهائي الذي يدفعه المواطن.

وأضاف أن زيادة الطلب مع بداية العام الدراسي أسهمت في تحريك الأسعار، بعد فترة شهدت فائضًا في المعروض، لافتًا إلى أن ارتفاع الطلب تزامن مع عودة الأسعار إلى مستويات وصفها بأنها أكثر ملاءمة للمنتجين.

الحلقات الوسيطة تحت المجهر



وأشار سامح السيد إلى أن الحلقات الوسيطة في تداول الدواجن والبيض تسهم في زيادة الأسعار التي يتحملها المستهلك، مطالبًا بمراجعة آليات التداول بما يحد من الفجوة بين سعر المنتج وسعر البيع النهائي.

وأكد أن وصول الدواجن إلى المواطنين بأسعار مناسبة يتطلب التعامل مع الزيادات التي تحدث خلال مراحل التوزيع والبيع، بما يحقق التوازن بين حقوق المنتجين وقدرة المستهلكين على الشراء.

الدواجن المبردة والمجمدة.. بديل لخفض التكلفة



وفي إطار المقترحات المطروحة لاحتواء ارتفاع الأسعار، دعا رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إلى التحول التدريجي نحو بيع الدواجن المبردة والمجمدة، موضحًا أنها أقل سعرًا، كما وصفها بأنها أكثر أمانًا من الناحية الصحية للمواطنين.

ويرى السيد أن التوسع في هذا النوع من المنتجات يمكن أن يتيح خيارات متعددة أمام المستهلكين، ويسهم في توفير الدواجن بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.