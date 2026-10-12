ليبيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تبحثان تعزيز التعاون العلمي والتقني

بحث السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة بين الأكاديمية ومؤسسات الدولة الليبية.

وتناول اللقاء آليات الاستفادة من الخبرات والإمكانات العلمية والتقنية للأكاديمية، بما يدعم مسارات التنمية في ليبيا ويسهم في بناء القدرات الوطنية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس الأكاديمية عن تقديره للسفير عبدالمطلب ثابت، مثمنًا دعمه المتواصل للأكاديمية وحرصه على تعزيز علاقاتها بمؤسسات الدولة الليبية، بما يسهم في ترسيخ التعاون وتطوير مجالات الشراكة.

حضر اللقاء الدكتور رمضان البرغوثي، متابع ملف الأكاديمية بالمندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية.