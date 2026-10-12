وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات المتصاعدة بالمنطقة

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الإثنين، مع جيورجوس جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان، تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

جاء الاتصال الهاتفي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق لدعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية، وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.