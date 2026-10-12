رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية جديدة

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شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،اليوم توقيع عقود مشروعات تنموية عمرانية ، بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي ورئيس البنك الأهلي محمد الإتربي ورئيس بنك مصر هشام أحمد عكاشة.

وتم توقيع اتفاقية لشركة "هايد بارك" لشراء أرض بمساحة 415 فدانا بمنطقة التوسعات الشرقية في قلب السادس من أكتوبر ، وهي شركة مملوكة بالمشاركة بين بنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات والبنك الأهلي .

وتم توقيع اتفاقية أخرى لتمويل بنك مصر لشركة "فاوندرز" التابعة لشركة "هايد بارك" بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق بعض الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل الخاصة بهئية المجتمعات .