وزيرة الخارجية اليمنية تهاجم إيران: ارفعوا أيديكم عن اليمن بدلًا من ادعاء الوساطة

أدانت وزيرة الخارجية اليمنية، الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة، تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن ما وصفته طهران بـ«الوساطة» في اليمن، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تحجب مسؤولية النظام الإيراني عن دعم انقلاب ميليشيا الحوثي.

وقالت الزوبة، إن طهران جعلت من نفسها طرفًا في الحرب على اليمنيين؛ من خلال تسليح ميليشيا الحوثي وتمويلها، مشددة على أن الأولى بالنظام الإيراني هو رفع يده وسلاحه عن اليمن، بدلًا من عرض الوساطة.

ودعت وزيرة الخارجية اليمنية، النظام الإيراني، إلى احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، معتبرة أن تصريحات عراقجي بشأن الوساطة تمثل استفزازًا لأسر مئات الآلاف من ضحايا السلاح الإيراني.

وفيما يتعلق بالجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية؛ أوضحت الزوبة أن ميليشيا الحوثي رفضت خارطة الطريق التي قدمتها المملكة العربية السعودية للعودة إلى المسار السياسي، مؤكدة أن تعامل طهران مع ميليشيا الانقلاب لا يمنحها شرعية أو حقًا في تمثيل اليمن.

وشددت وزيرة الخارجية اليمنية على أن أمن اليمن ودول جواره لن يكون رهينًا لتقديرات جماعة وصفتها بالإرهابية، تتلقى السلاح من الحرس الثوري الإيراني.

كما أكدت أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال سندًا لليمن دولةً وشعبًا، من خلال ما قدمته من دعم اقتصادي وإغاثي وتنموي.