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اليمن .. التحالف يعلن تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن .. التحالف يعلن تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة

اللواء المالكي
اللواء المالكي
محمود نوفل

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وكان الحساب الرسمي للمتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت لاحق من صباح اليوم نشر مقطعًا رسميًا يوثق استهداف شبكات تهريب الأسلحة التابعة للفصائل اليمنيةضمن عمليات مكافحة الجريمة المنظمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عبر صفحته الرسمية : نَـضْـرِبُـهُـم عـلـى الأرض .. نُـغْـرِقُـهُـمْ فِـي الـبـحـر.

وهذا قد إستعرض مقطع الفيديو الذي بثه المالكي لحظات للقصف الذي شنته قوات التحالف ضد أسلحة وعتاد يتم تهريبها للفصائل اليمنية عبر البحر  إلى محافظة "الحديدة" اليمنية.


ونشر المتحدث العسكري، عبر حسابه بمنصة "إكس" مقطع فيديو يوثق تلك العمليات التي قال إنها توثق إنزال أسلحة إلى الشواطئ اليمنية ليتم نقلها عبر عربات عسكرية.
 

ورصد التحالف كذلك عملية لنقل الأسلحة المهربة إلى الجزر اليمنية والتي تم استهدافها كذلك في العمليات العسكرية التي نفذها التحالف.

اليمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صواريخ باليستية محافظة صعدة اللواء ركن تركي المالكي

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