قوات التحالف: ترسانة الحوثيين من الصواريخ والمسيرات تهدد السعودية واليمن وسلامة المطارات

أكدت قوات التحالف، أن الحوثيين يستخدمون محطة الصباحة المركزية في صنعاء لنقل الوقود لدعم مجهودهم الحربي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت قوات التحالف، إن الحوثيين يستخدمون مواقع في الحديدة وصنعاء وعمران لتغذية ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأضافت، أن ترسانة الحوثيين من الصواريخ والمسيرات تهدد السعودية واليمن وسلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وتابعت: “العملية ركزت على تحديد قدرات الحوثيين المستخدمة في تهديد السعودية واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية”.

وأكملت قوات التحالف: “هجمات الحوثيين أسهمت في استهداف مدنيين وأعيان مدنية والتخطيط لهجمات وشيكة ضد منشآت في السعودية وسفن تجارية”.