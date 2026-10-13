قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وجبة فرايد تشيكن تنقل أسرة كاملة للمستشفى بالفيوم.. أب يكشف تفاصيل إصابة طفليه وزوجته باشتباه تسمم غذائي
التحالف يكشف تفاصيل ضربات صنعاء: استهداف مصادر إمداد الصواريخ والمسيّرات
ترامب: واشنطن تواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.. وتحذر الصين وروسيا من دعم إيران
بعد إنذار بالإخلاء.. ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء
عمرو عبد الجليل يكشف لصدى البلد كواليس برنامج «توأم رمضان» مع شقيقه الشيخ أيمن| فيديو
الصين تؤكد دعمها لوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط
سفير أوزبكستان بالقاهرة: التوسع في مجال التعاون السياحي أحد المجالات الواعدة مع مصر
الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح مجموعات في السويداء.. ويدعو للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك
البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل دولية لتطوير منظومة رصد الزلازل والإنذار المبكر بالتعاون مع الصين
قوات التحالف: ترسانة الحوثيين من الصواريخ والمسيرات تهدد السعودية واليمن وسلامة المطارات
الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي
البنك المركزي: صادرات البترول تقترب من مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العليمي: استنفدنا فرص التهدئة مع الفصائل المسلحة.. وعملية «فجر اليمن» تمضي نحو هدفها النهائي

العليمي
العليمي
القسم الخارجي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن فرص التهدئة مع الفصائل المسلحة اليمنية قد استُنفدت، مشددًا على أن عملية «فجر اليمن»، التي قال إنها تحظى بدعم سعودي، تمضي بثبات نحو تحقيق هدفها النهائي، في ظل استمرار التوترات العسكرية والسياسية في البلاد.

ونقلت قناة «العربية عاجل»، عبر حسابها الموثق على منصة «إكس»، الثلاثاء، تصريحات للعليمي تناولت تطورات الأوضاع في اليمن، وموقف القيادة اليمنية من مساعي التهدئة، إلى جانب القضية الجنوبية وأمن المحافظات الجنوبية.

وقال العليمي إن السلطات اليمنية استنفدت جميع فرص التهدئة مع الفصائل المسلحة، في تصريح يعكس تشدد موقف القيادة تجاه المسار السياسي والأمني، دون أن تتضمن التصريحات المنشورة تفاصيل إضافية بشأن فرص التوصل إلى تفاهمات جديدة أو طبيعة الخطوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، أشار العليمي إلى أن عملية «فجر اليمن»، المدعومة من السعودية، تمضي بثبات نحو هدفها النهائي، لكنه لم يوضح في التصريحات المقتضبة طبيعة هذا الهدف أو الجدول الزمني المتوقع لتحقيقه.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني كذلك على التزام القيادة بما وصفه بعدالة القضية الجنوبية، مؤكدًا أن حماية أمن الجنوب تمثل جزءًا أصيلًا من المسؤولية الوطنية. كما أعرب عن اعتزازه بمواقف أبناء المحافظات الجنوبية، في إشارة إلى أهمية دورهم في التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه الأزمة اليمنية تواجه تحديات متشابكة، تشمل الخلافات السياسية والتوترات العسكرية، إلى جانب المطالب المتعلقة بمستقبل الجنوب وترتيبات الأمن والاستقرار.

وتعكس مواقف العليمي تمسك القيادة اليمنية، بحسب تصريحاته، بمسار يربط بين حماية الأمن ومعالجة القضية الجنوبية، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية. ولم تتضمن المنشورات المتاحة تفاصيل مستقلة تؤكد التطورات الميدانية للعملية أو توضح انعكاساتها على فرص التسوية السياسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمن رشاد العليمي الفصائل المسلحة اليمنية فجر اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الدعاء

حكم الدعاء بـ «يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

هولندا

الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

الخطوط الجوية البريطانية

طوارئ في السماء.. طائرة بريطانية تطلق نداء استغاثة خلال رحلتها إلى البرتغال

شقيق عزة

شقيق عزة رمزي يروي تفاصيل علمه بوفاتها ويشكر الخارجية والسفارة المصرية

ترشيحاتنا

"شوكت المصري

"شوكت المصري".. أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر في دورته الثامنة والثلاثين

وزير العمل خلال إلقاء الكبمة

رداد: تعاون مصري سويدي لتعزيز الاستثمار ودعم الصناعة وخلق فرص العمل

إلـ نينيو

"إلـ نينيو" تشتد عالميا.. تحذيرات من حرارة قياسية ومخاطر الجفاف والفيضانات

بالصور

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من يملك حق الاعتراض على أصدقاء شريك حياته؟

المزيد