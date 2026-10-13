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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتهامات بسوء السلوك تطيح بسفيرة واشنطن لدى اليونان.. وجيلفويل تتوعد بالدفاع عن نفسها

سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، كيمبرلي جيلفويل
سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، كيمبرلي جيلفويل
أمنية رشاد الجلوي

استقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، كيمبرلي جيلفويل، الثلاثاء، في أعقاب اتهامات تتعلق بسوء السلوك، مؤكدة عزمها الدفاع عن نفسها بقوة في مواجهة ما أُثير بشأن تصرفاتها.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها طلبت من جيلفويل مغادرة منصبها، بعد تعرضها لانتقادات حادة على خلفية اتهامات بارتكاب سلوكيات يُشتبه في مخالفتها للقانون، سواء قبل توليها مهامها الدبلوماسية أو خلال فترة عملها في العاصمة اليونانية أثينا.

وجاء الإعلان بعد أيام من التكهنات والتعليقات بشأن مستقبل السفيرة، وذلك ردا على سؤال وُجّه إلى المتحدثة الصحفية الجديدة باسم البيت الأبيض، كاتي زكريا، خلال أول إحاطة إعلامية لها الثلاثاء، إذ وصفت جيلفويل بأنها «مكسب رائع للفريق»، متمنية لها التوفيق في خطواتها المقبلة.

وفي سلسلة تقارير صحفية، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مزاعم تتعلق بسلوكيات مثيرة للجدل من جانب جيلفويل، تضمنت توجيه تهديد مزعوم إلى مسؤول في الدولة المضيفة، وقبول هدايا ومزايا وُصفت بأنها غير لائقة، إلى جانب ادعاءات بشأن عرض استغلال نفوذها داخل الإدارة الأمريكية مقابل تسديد فاتورة كبيرة لبطاقة ائتمان.

وفي حين لم تعلق جيلفويل مباشرة على هذه التقارير، نفى محاميها ارتكابها أي مخالفات، بالتزامن مع صدور مؤشرات دعم ضمني لها من جانب السفارة الأمريكية في أثينا.

وأكدت جيلفويل أنها ستدافع عن نفسها «بقوة»، في مواجهة الاتهامات التي أُثيرت بشأنها، وسط تساؤلات حول تداعيات القضية على مسيرتها الدبلوماسية.

سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل صحيفة «وول ستريت جورنال» إدارة ترامب اليونان السفارة الأمريكية في أثينا

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