كندا والهند تتفقان على تسريع مفاوضات الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري والأمني



أجرى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على الزخم المتزايد في التعاون بين البلدين خلال العام الماضي، لا سيما في مجالات التمويل والدفاع والأمن والذكاء الاصطناعي والعلاقات بين الشعبين.

وذكر بيان أصدرته الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين أكدا أهمية الاستفادة من التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية، وجددا التزامهما بالتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في أقرب فرصة ممكنة، بما يدعم الجهود الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة المتبادلة بين البلدين بحلول عام 2030.

ورحب الجانبان ببعثة التجارة الكندية التاريخية التي تزور الهند حاليًا، برئاسة وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو، إلى جانب زيارة وزيرة الخارجية أنيتا أناند إلى نيودلهي خلال الأسبوع الجاري، لدفع الأولويات المشتركة، بما في ذلك التجارة والطاقة وتعزيز العلاقات بين الشعبين.

وتناول الاتصال تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأهمية وجود شركاء موثوق بهم في مجالي الطاقة والزراعة. كما أعرب كارني عن تقديره لمودي لدوره في السعي إلى التوصل إلى تسوية سلمية للحرب الروسية الأوكرانية.

ورحب رئيسا الوزراء بالحوار الأمني الثنائي الذي عُقد في الهند الأسبوع الماضي، في إطار التعاون المستمر بين البلدين في مجالي الأمن وإنفاذ القانون على مستوى مستشاري الأمن القومي.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل الوثيق بينهما استعدادًا لزيارة مودي إلى كندا في ديسمبر المقب