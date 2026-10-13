رئيس مجلس القيادة اليمني: عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني، أن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها النهائي المتمثل في إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وقال رئيس مجلس القيادة اليمني في كلمته في مؤتمر صحفي، نعمل على استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد مؤسساتها الدستورية".

وأضاف رئيس مجلس القيادة اليمني: ملتزمون بعدالة القضية الجنوبيةودعم مخرجات الحوار الجنوبي الجنوبي برعاية السعودية".

وتابع رئيس مجلس القيادة اليمني: “التهديد الحوثي لا يقتصر على محافظة أو منطقة بعينها بل يمثل تهديدا لأمن اليمنيين وحريتهم ومستقبلهم”.



وأكمل رئيس مجلس القيادة اليمني:" حماية أمن الجنوب واستقراره وصون حقوق أبنائه وتطلعاتهم جزء أصيل من المسؤولية الوطنية".

وتابع رئيس مجلس القيادة اليمني: اليمنيون في المناطق الخاضعة

لسيطرة ميليشيا الحوثي ليسوا هدفا لعمليات فجر اليمن".

وأكمل رئيس مجلس القيادة اليمني": ندعو اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي إلى الاستفادة من قرار العودة الآمنة والعفو المعلن وفقا لضوابطه القانونية".