أستاذ علاقات دولية: هجمات الحوثيين على السعودية «إرهاب دولة»

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن ما يمارس من قبل الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية يعد ترويع المدنيين في زمن السلم، مشيراً إلى أن يوصف في العلاقات الدولية بأنه إرهاب دولة.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن الحوثيين بممارستهم واستهداف المطارات والأماكن المدنية يمارسون إرهابًا ضد دولة.

وأشار أستذ العلاقات الدولية إلى أن المادة 51 في القانون الدولى تجيز للسعودية بالرد بأي طريقة تجدها مناسبة للحفاظ على أمنها القومي.

وفي سياق متصل، أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات والاعتداءات المتكررة التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية، ولا سيما الهجمات التي طالت مطاري أبها والملك خالد الدولي بالرياض.