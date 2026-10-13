ترامب يتهم الحوثيين بمحاولة رفع أسعار النفط ويحذرهم أنه لن ينسى تصرفاتهم

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جماعة الحوثيين باستهداف السعودية ومحاولة رفع أسعار النفط، مرجحًا أن يكون ذلك بتحريض من إيران وقبل الانتخابات الأمريكية، محذرًا الجماعة من أنه لن ينسى هذه التحركات.

وقال ترامب -في منشور على منصة (تروث سوشال) اليوم الثلاثاء- إن الحوثيين "يتصرفون بشكل سيئ للغاية"، مضيفًا أنه كان يعتقد أنهم تعلموا درسهم قبل عام، عندما شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية مكثفة ضدهم، ثم أوقفتها بناءً على طلبهم.

وأشار إلى أن الجماعة التزمت الصمت لفترة طويلة قبل أن تعاود الظهور مجددًا، مرجحًا أن يكون ذلك بتحريض من إيران، التي وصفها بأنها "دولة فاشلة"، زاعمًا أنها لا تمتلك بحرية أو قوة جوية، وأن اقتصادها هو الأسوأ عالميًا، وأن معدل التضخم لديها يبلغ 301%.

واتهم ترامب الحوثيين بمحاولة متعمدة لرفع أسعار النفط، ربما قبل الانتخابات الأمريكية، واصفًا ذلك بأنه أمر "غير مقبول"، وقال إنه ينبغي إبلاغهم بأنه لن يخوض الانتخابات، بعدما فاز بها بالفعل، على حد تعبيره، محذرًا من أنه سيكون حاضرًا بعد الانتخابات وأنه "لن ينسى أبدًا".

واختتم ترامب منشوره بالتأكيد على موقفه التحذيري من الجماعة، في إشارة إلى احتمال اتخاذ موقف منها بعد الانتخابات الأمريكية.