قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس القيادة اليمني: أمن السعودية واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالحه
إلغاء قرارات فصل سابقة وعلاج الإدمان.. أبرز مقترحات تعديل تعديل قانون 73
الوزراء يستعرض رؤى الخبراء لتعزيز الأمن القومي المصري في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية
وزارة السياحة والآثار تتابع على مدار الساعة حركة رحلات سفر وعودة المعتمرين المصريين
الهلال الأحمر يوجه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى حادث انهيار عقار حدائق القبة
السكة الحديد تتيح حجز تذاكر السفر إلكترونيًا من أول أكتوبر.. تفاصيل
الأقمار الصناعية ترصد سحب عالية ومتوسطة تؤثر على بعض المحافظات
نتنياهو يرفع سقف التهديدات قبل الانتخابات.. استعداد إسرائيلي لسيناريو «انقلاب البنادق» في الضفة الغربية
ترامب يتهم الحوثيين بمحاولة رفع أسعار النفط ويحذرهم أنه لن ينسى تصرفاتهم
ترامب يصعّد لهجته ضد الفصائل المسلحة اليمنية: سلوكها سيئ للغاية
موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد
الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات المملكة والحرمين وقاصديهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتهم الحوثيين بمحاولة رفع أسعار النفط ويحذرهم أنه لن ينسى تصرفاتهم

ترامب
ترامب
أ ش أ

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جماعة الحوثيين باستهداف السعودية ومحاولة رفع أسعار النفط، مرجحًا أن يكون ذلك بتحريض من إيران وقبل الانتخابات الأمريكية، محذرًا الجماعة من أنه لن ينسى هذه التحركات.

وقال ترامب -في منشور على منصة (تروث سوشال) اليوم الثلاثاء- إن الحوثيين "يتصرفون بشكل سيئ للغاية"، مضيفًا أنه كان يعتقد أنهم تعلموا درسهم قبل عام، عندما شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية مكثفة ضدهم، ثم أوقفتها بناءً على طلبهم.

وأشار إلى أن الجماعة التزمت الصمت لفترة طويلة قبل أن تعاود الظهور مجددًا، مرجحًا أن يكون ذلك بتحريض من إيران، التي وصفها بأنها "دولة فاشلة"، زاعمًا أنها لا تمتلك بحرية أو قوة جوية، وأن اقتصادها هو الأسوأ عالميًا، وأن معدل التضخم لديها يبلغ 301%.

واتهم ترامب الحوثيين بمحاولة متعمدة لرفع أسعار النفط، ربما قبل الانتخابات الأمريكية، واصفًا ذلك بأنه أمر "غير مقبول"، وقال إنه ينبغي إبلاغهم بأنه لن يخوض الانتخابات، بعدما فاز بها بالفعل، على حد تعبيره، محذرًا من أنه سيكون حاضرًا بعد الانتخابات وأنه "لن ينسى أبدًا".

واختتم ترامب منشوره بالتأكيد على موقفه التحذيري من الجماعة، في إشارة إلى احتمال اتخاذ موقف منها بعد الانتخابات الأمريكية.

ترامب الحوثيين السعودية أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي وكوسوفو يبحثان تعزيز التعاون في التعليم والتوظيف والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية

حبس مصري في الكويت 5 سنوات

حبس مصري في الكويت 5 سنوات بعد إدانته بالانتماء إلى داعش والتخطيط لاستهداف حسينيات

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول سلسلة توريد الوقود لتطوير الطاقة النووية المستدامة في فيينا

بالصور

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

فيديو

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد