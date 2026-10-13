رئيس مجلس القيادة اليمني: أمن السعودية واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالحه

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني، أن أمن السعودية واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالح مواطنيه.
وقال رئيس مجلس القيادة اليمني في كلمته في مؤتمر صحفي، :" الاعتداء على أمن المملكة ومنشآتها المدنية يمثل اعتداء على المصالح الحيوية للشعب اليمني واستقرار المنطقة بأسرها".
وأضاف رئيس مجلس القيادة اليمني:"التهديد الحوثي لا يقتصر على محافظة أو منطقة بعينها بل يمثل تهديدا لأمن اليمنيين وحريتهم ومستقبلهم".
وتابع رئيس مجلس القيادة اليمني: "حماية أمن الجنوب واستقراره وصون حقوق أبنائه وتطلعاتهم جزء أصيل من المسؤولية الوطنية".