أعلنت قوات التحالف، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الظهران بالسعودية ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن فرص التهدئة مع الفصائل المسلحة اليمنية قد استُنفدت، مشددًا على أن عملية «فجر اليمن»، التي قال إنها تحظى بدعم سعودي، تمضي بثبات نحو تحقيق هدفها النهائي، في ظل استمرار التوترات العسكرية والسياسية في البلاد.

ونقلت قناة «العربية عاجل»، عبر حسابها الموثق على منصة «إكس»، الثلاثاء، تصريحات للعليمي تناولت تطورات الأوضاع في اليمن، وموقف القيادة اليمنية من مساعي التهدئة، إلى جانب القضية الجنوبية وأمن المحافظات الجنوبية.