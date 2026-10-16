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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

جدول العطلات الرسمية المتبقية
جدول العطلات الرسمية المتبقية
خالد يوسف

مع دخول الربع الأخير من العام، تتجه أنظار الموظفين والطلاب إلى تقويم الإجازات لمعرفة مواعيد الراحة المتبقية قبل بداية عام 2027، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد القوات المسلحة في 8 أكتوبر 2026، حيث يترقب العاملون في قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص هذه الأيام بفارغ الصبر لالتقاط الأنفاس، والتخطيط للعطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية القادمة التي تمنحهم فرصة للراحة وقضاء أوقات ممتعة مع العائلات.

خريطة العطلات الأسبوعية المتبقية في الربع الأخير

تشهد الأشهر المتبقية من عام 2026 (أكتوبر، نوفمبر، ودسمبر) عدداً كبيراً من العطلات الأسبوعية المتمثلة في يومي الجمعة والسبت للقطاعات الحكومية، والجمعة فقط للقطاع الخاص وفقاً لقانون العمل. 

خريطة العطلات الأسبوعية

تُمثل هذه الإجازات الأسبوعية المنتظمة الركيزة الأساسية لراحة المواطنين، حيث يبلغ متوسط العطلات الأسبوعية نحو 8 إلى 9 أيام شهرياً، مما يوفر للموظفين والطلاب متنفساً طبيعياً بعيداً عن ضغوط العمل والدراسة المستمرة طوال الأسبوع.

المناسبات الرسمية والأعياد القومية حتى نهاية 2026

على صعيد العطلات الرسمية بأجر كامل التي تقرها الحكومة المصرية، يخلو جدول شهري أكتوبر ونوفمبر من إجازات رسمية إضافية بعد انقضاء إجازة السادس من أكتوبر المجيد. 

العطلات الرسمية

وفي المقابل، تتجه الأنظار نحو شهر ديسمبر الذي يشهد عادة احتفالات رأس السنة الميلادية، فضلاً عن المناسبات الدينية والوطنية المختلفة التي قد تختلف وفقاً للتقويم الهنجاري أو الميلادي، مع ترقب قرارات مجلس الوزراء بشأن ترحيل بعض الإجازات لمنتصف الأسبوع لتعظيم الاستفادة منها.

نصائح للاستفادة القصوى من العطلات المتبقية

التخطيط المبكر: حجز الرحلات القصيرة أو الأنشطة الترفيهية العائلية مبكراً لتجنب الازدحام وضمان الاستمتاع بوقت الراحة.

إدارة الوقت

إدارة الوقت: استثمار أيام الإجازات الأسبوعية في إنجاز المهام الشخصية المؤجلة، وتخصيص أوقات كافية للاسترخاء واستعادة النشاط.

التوازن النفسي: الابتعاد عن متابعة رسائل العمل والبريد الإلكتروني خلال العطلات لفصل الذهن وتحقيق أعلى درجات الاسترخاء.

الاستعداد لاستقبال العام الجديد 2027

مع اقتراب إسدال الستار على عام 2026، يبدأ الأفراد والشركات في تقييم إنجازات العام المنصرم والاستعداد للعام الجديد 2027 بكل طاقة إيجابية. 

الاستعداد لاستقبال العام الجديد

وتعتبر فترة نهاية ديسمبر فرصة مثالية لإعادة ترتيب الأولويات، وضع خطط العمل المستقبلية، وتحديد أهداف جديدة، مما يضفي على هذه الفترة من العام طابعاً مميزاً يجمع بين استراحة المحارب والتطلع الواعد لمستقبل أكثر إشراقاً ونجاحاً.

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