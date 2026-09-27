آخر إجازة رسمية للطلاب والموظفين بعام 2026

يترقب الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص والطلاب موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر خلال عام 2026 وذلك بعد انتهاء عدد من العطلات الرسمية التي شهدها العام الجاري.

اجازه

وتأتي إجازة ذكرى نصر أكتوبر في مقدمة الإجازات المنتظرة خلال شهر أكتوبر باعتبارها آخر عطلة رسمية مدفوعة الأجر وفقا لجدول الإجازات الرسمية لعام 2026.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

تحل الإجازة الرسمية المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات المسلحة.

وتعد هذه المناسبة من الإجازات الرسمية التي يحصل خلالها العاملون في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص على عطلة وفقا للقرارات المنظمة للإجازات الرسمية.

اجازه

هل يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026

من المتوقع صدور قرار حكومي بشأن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 وذلك وفقا لآلية ترحيل الإجازات الرسمية التي يتم تطبيقها في بعض المناسبات لتوحيد أيام العطلات خلال الأسبوع.

ويظل الموعد النهائي للإجازة وعدد أيام العطلة مرتبطا بالقرار الرسمي الذي يصدر عن مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازة من عدمه.

آخر إجازة رسمية في عام 2026

تعد إجازة ذكرى نصر أكتوبر وعيد القوات المسلحة آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر ضمن المناسبات الرسمية المقررة خلال عام 2026.

وكانت آخر إجازة رسمية حصل عليها الموظفون والطلاب هي إجازة المولد النبوي الشريف والتي تم تحديد موعدها وفقا للقرار الحكومي الخاص بترحيل الإجازات الرسمية.

اجازه

ذكرى نصر أكتوبر 1973

تحل في السادس من أكتوبر من كل عام ذكرى انتصارات أكتوبر 1973 والتي تمثل واحدة من أبرز المحطات في التاريخ العسكري المصري.

وشهدت حرب أكتوبر عبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس وبدء العمليات العسكرية لاستعادة الأراضي المصرية المحتلة في سيناء وذلك بعد سنوات من حرب يونيو 1967.

وارتبطت حرب أكتوبر بخطط عسكرية واستراتيجية متعددة ساهمت في تحقيق أهداف العمليات العسكرية ومن بينها التخطيط للعبور والخداع الاستراتيجي وجمع المعلومات والاستعدادات التي سبقت بدء الحرب.

وتظل ذكرى انتصارات أكتوبر مناسبة وطنية بارزة يستعيد خلالها المصريون أحداث الحرب وما شهدته من تضحيات وجهود للقوات المسلحة المصرية لاستعادة الأرض وتحقيق أهداف الدولة المصرية.