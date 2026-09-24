قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارًا.. معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء
نتنياهو: تدمير المنشآت النووية الإيرانية من أسهل القرارات على الإطلاق
رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل البرتغال أمام ويلز في دوري الأمم الأوروبية
هل إعطاء مريضة السرطان من الزكاة جائز إذا لم تكن محتاجة؟.. أمين الفتوى يجيب
عمرو دياب يحطم رقما قياسيا في موسوعة جينيس بأطول صدارة لقائمة بيلبورد عربية
الرئيس الصيني يطالب ترامب بحل الخلافات مع إيران «في أقرب وقت ممكن»
مصطفى بكري: الضغط على السعودية يهدد توازن المنطقة وأمن الطاقة العالمي
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع أعضاء مجلس النواب بــ7 محافظات الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين
أمين الفتوى يحذر: الشائعات قد تكون سببًا في إضعاف مجتمع كامل
نخب السلام.. ميلانيا تعد العشاء لـ شي جينبينج.. تعرف على قائمة الطعام
انسحاب وفود عدة دول مع بدء كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
ترامب متجاهلا ملفات إيران وتايوان: "الرئيس الصيني يحب الجرانيت"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل تشملك؟.. 7 حالات يجيز فيها قانون التصالح تقنين مخالفات البناء

التصالح
التصالح
حسن رضوان

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مجموعة من الحالات التي يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع للمباني المخالفة التي وقعت قبل العمل بأحكام القانون، في إطار تسوية الأوضاع القائمة والتيسير على المواطنين، مع الالتزام بالسلامة الإنشائية والاشتراطات العمرانية.

مخالفات تغيير الاستخدام والتعدي على خطوط التنظيم

وأجاز القانون التصالح في مخالفات تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، إلى جانب التعديات الواقعة على خطوط التنظيم أو الشوارع التخطيطية غير المنفذة، وكذلك بعض حالات التعدي على حقوق الارتفاق، وفق الضوابط التي حددها التشريع.

المباني المتميزة وتجاوز الارتفاع ضمن الحالات المسموح بها

كما شملت الحالات الجائز التصالح بشأنها بعض المخالفات الواقعة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق ذات القيمة الخاصة، بشرط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأتاح القانون كذلك التصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع، بعد موافقة الجهات المختصة، إلى جانب بعض حالات البناء على أراضي الدولة، حال قبول تقنين وضع اليد.
 

التغيير في المناطق المخططة والبناء خارج الأحوزة العمرانية

وامتدت حالات التصالح إلى تغيير الاستخدام بالمناطق المخططة، فضلًا عن بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، ومن بينها الكتل المبنية التي فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي لعام 2019، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
 

مجلس الوزراء أمام الحالات الاستثنائية

وفي إطار التعامل مع الحالات التي تفرض ظروفًا خاصة، أجاز القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزراء المختصين، قبول التصالح في بعض المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها أو استكمال مستنداتها، حتى في حال عدم استيفاء جميع الشروط القانونية.

واستثنى القانون من هذه السلطة بعض المخالفات المتعلقة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
 

ثلاثة أمثال السعر للحالات الاستثنائية

ونص القانون على أن يكون سعر التصالح في الحالات الاستثنائية ثلاثة أمثال السعر المحدد قانونًا، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تقرير أسعار أقل في حالات الضرورة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

التصالح مخالفات البناء السلامة الإنشائية قانون التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

حسام عبد المجيد

غير صحيح.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة منعه من اللعب لأي نادٍ مصري غير الزمالك

الملك عبدالله وولي العهد

الملك عبدالله الثاني يتناول غداءً متواضعًا في الأمم المتحدة برفقة ولي العهد

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالقليوبية

المنشور

عودة شخص من ذوى الهمم بعد تغيبه عن المنزل بالإسكندرية

المتهم

ضبط شخص يدير صفحة لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد