محافظ أسوان يشدد على الإسراع بملفات التصالح والمتغيرات المكانية

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإسراع فى التعامل مع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية ، وزيادة نسب ومعدلات التنفيذ، وفق أسلوب تنظيمى وتخطيطى يسهم فى الحفاظ على مقدرات الدولة وتنمية مواردها وتحقيق الصالح العام .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة وصون حق الشعب فى أراضيه .

معدلات الإنجاز معيار أساسى لتقييم أداء المحليات

وأكد محافظ أسوان أن تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة فى ملفات التصالح والمتغيرات المكانية يعد أحد المعايير الأساسية لتقييم أداء مسئولى المحليات، مشددًا على أنه لن يتم السماح بأى تقصير أو تقاعس عن أداء الأعمال والمهام المنوطة بالمسئولين .

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تعتمد فى إختيار مسئولى العمل التنفيذى على أصحاب الكفاءة والجدية ، والقادرين على التعامل المباشر مع مختلف الملفات وإنجازها بكفاءة ، بالتوازى مع حسن التعامل مع المواطنين ، والإستجابة لمطالبهم وإحتياجاتهم وفقًا للإمكانيات المتاحة ، وبما يحقق الصالح العام .

الثواب والعقاب لتحفيز المتميزين

وشدد المحافظ على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى منظومة العمل ، مؤكدًا أنه سيتم إثابة ومكافأة كل موظف أو عامل متميز يثبت جديته وإخلاصه فى أداء المهام المكلف بها وتحقيق معدلات إنجاز ملموسة، بما يشجع على بذل المزيد من الجهد والإرتقاء بمستوى الأداء داخل الوحدات المحلية .

إستعدادات المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات

ووجه المهندس عمرو لاشين بضرورة التعامل مع كافة التعديات ضمن مستهدفات المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات ، والتى تنطلق فعالياتها فى 26 سبتمبر الجارى ، وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل ، مع تكثيف جهود الحصر والمتابعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتعديات .

إزالة التعديات فى المهد والتعامل الفورى مع المتغيرات



وأشار محافظ أسوان إلى حرصه لدعم ومساندة كل مسئول يحرص على الحفاظ على مقدرات الوطن والدولة ، والتصدى للتعديات وإزالتها فى المهد ، وخاصة التعديات والمخالفات المستحدثة ، مع ضرورة التعامل الفورى مع أى متغيرات مكانية يتم رصدها ، لمنع تفاقمها أو وصولها إلى مراحل أعلى ، بالتوازى مع زيادة معدلات المعاملات الخاصة بملف التصالح .

وأكد المحافظ على أن سرعة التعامل مع المتغيرات المكانية والتعديات المستحدثة تمثل عنصرًا مهمًا فى إحكام السيطرة على المخالفات، والحفاظ على حقوق الدولة، ومنع أوضاع يصعب التعامل معها بشكل مستقبلى .

حضور تنفيذى وبرلمانى موسع

جاء ذلك أثناء ترؤس محافظ أسوان لجلسة المجلس التنفيذى، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، فضلًا عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وهم النائب جابر أبو خليل، والنائب هلال الدندراوى، والنائب محمد هلال، والنائب أحمد الفهمورى، والنائب محمد أبو الخير، والنائب مجدى الحسينى، والنائب مدحت الركابى، والنائب مصطفى جابر عوض، علاوة على القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية، وأعضاء المجلس التنفيذى.