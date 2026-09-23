قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله
تأجيل محاكمة 15 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في دار السلام لـ 4 نوفمبر
مصر حاضرة في «مجلس السلام».. عبد العاطي يبحث مع كوشنر وويتكوف وبلير إنهاء حرب غزة
«ممنوع المرافق».. قانون البناء يحدد شرطًا حاسمًا قبل تشغيل العقارات
مدبولي: بناء السلام يسهم في ضمان عدم العودة إلى الصراع.. ودوره مهم في إعادة تنشيط المجتمعات
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف
تدمير قافلة إنسانية لإقليم تيجراي.. غارة بطائرة مسيرة تشعل الغضب الأمريكي ضد إثيوبيا
مدبولي: من الضروري تجنب المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية
اغتالوه بدون إطار قانوني أو سبب.. رئيس إيران يرفع صور خامنئي في الأمم المتحدة
كندا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
روبيو: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية وتدعم دول الخليج في مواجهة التهديدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بملفات التصالح والمتغيرات المكانية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإسراع فى التعامل مع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية ، وزيادة نسب ومعدلات التنفيذ، وفق أسلوب تنظيمى وتخطيطى يسهم فى الحفاظ على مقدرات الدولة وتنمية مواردها وتحقيق الصالح العام .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة وصون حق الشعب فى أراضيه .

معدلات الإنجاز معيار أساسى لتقييم أداء المحليات
وأكد محافظ أسوان أن تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة فى ملفات التصالح والمتغيرات المكانية يعد أحد المعايير الأساسية لتقييم أداء مسئولى المحليات، مشددًا على أنه لن يتم السماح بأى تقصير أو تقاعس عن أداء الأعمال والمهام المنوطة بالمسئولين .

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تعتمد فى إختيار مسئولى العمل التنفيذى على أصحاب الكفاءة والجدية ، والقادرين على التعامل المباشر مع مختلف الملفات وإنجازها بكفاءة ، بالتوازى مع حسن التعامل مع المواطنين ، والإستجابة لمطالبهم وإحتياجاتهم وفقًا للإمكانيات المتاحة ، وبما يحقق الصالح العام .

الثواب والعقاب لتحفيز المتميزين
وشدد المحافظ على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى منظومة العمل ، مؤكدًا أنه سيتم إثابة ومكافأة كل موظف أو عامل متميز يثبت جديته وإخلاصه فى أداء المهام المكلف بها وتحقيق معدلات إنجاز ملموسة، بما يشجع على بذل المزيد من الجهد والإرتقاء بمستوى الأداء داخل الوحدات المحلية .

إستعدادات المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات
ووجه المهندس عمرو لاشين بضرورة التعامل مع كافة التعديات ضمن مستهدفات المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات ، والتى تنطلق فعالياتها فى 26 سبتمبر الجارى ، وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل ، مع تكثيف جهود الحصر والمتابعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتعديات .

إزالة التعديات فى المهد والتعامل الفورى مع المتغيرات


وأشار محافظ أسوان إلى حرصه لدعم ومساندة كل مسئول يحرص على الحفاظ على مقدرات الوطن والدولة ، والتصدى للتعديات وإزالتها فى المهد ، وخاصة التعديات والمخالفات المستحدثة ، مع ضرورة التعامل الفورى مع أى متغيرات مكانية يتم رصدها ، لمنع تفاقمها أو وصولها إلى مراحل أعلى ، بالتوازى مع زيادة معدلات المعاملات الخاصة بملف التصالح .

وأكد المحافظ على أن سرعة التعامل مع المتغيرات المكانية والتعديات المستحدثة تمثل عنصرًا مهمًا فى إحكام السيطرة على المخالفات، والحفاظ على حقوق الدولة، ومنع أوضاع يصعب التعامل معها بشكل مستقبلى .

حضور تنفيذى وبرلمانى موسع
جاء ذلك أثناء ترؤس محافظ أسوان لجلسة المجلس التنفيذى، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، فضلًا عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وهم النائب جابر أبو خليل، والنائب هلال الدندراوى، والنائب محمد هلال، والنائب أحمد الفهمورى، والنائب محمد أبو الخير، والنائب مجدى الحسينى، والنائب مدحت الركابى، والنائب مصطفى جابر عوض، علاوة على القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية، وأعضاء المجلس التنفيذى.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رمضان صبحي

بعد انتهاء العقوبة| مفاجأة في مستقبل رمضان صبحي.. شريف حازم يكشف تفاصيل انتقاله لنادٍ جديد

ترشيحاتنا

جلسة نقاشية عن "استراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني"

بحضور رموز المجتمع.. جلسة نقاشية هامة عن "استراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني"

صناع فيلم «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»

براد بيت يعود بدور «كليف بوث» في فيلم ديفيد فينشر الجديد

جانب من جلسة "الفن والتراث والهوية وآفاق المستقبل"

في جلسة "الفن والتراث والهوية وآفاق المستقبل".. الدكتورة نيفين الكيلاني: أهمية قصوى للفن في تشكيل هوية المصريين منذ العصور القديمة

بالصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

بعد اعتذاره لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يعلق على أحدث ظهور لـ يارا السكري

يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى

استخراج كعب عمل عبر مصر الرقمية.. الخطوات والشروط

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

فيديو

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد