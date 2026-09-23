محافظ أسوان يستجيب لإستغاثة مزارعي قرية «بشاير الخير" بحزمة إجراءات وتدابير عاجلة

إستجاب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، لإستغاثة مزارعى قرية " بشاير الخير " التابعة لقرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر ، بشأن تعطل طلمبة الرى الرئيسية بالمحطة المغذية للمصارف، وهو ما كان يهدد إنتظام وصول مياه الرى إلى الأراضى الزراعية ويعرض المحاصيل للتضرر.

تدخل عاجل لإعادة إنتظام الرى بقرية " بشاير الخير"

ووجه محافظ أسوان ، بإتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير العاجلة والفورية اللازمة لإنهاء شكوى الأهالى وإعادة تدفق مياه الرى بصورة منتظمة إلى الزراعات ، موضحاً أن طلمبة المحطة كانت قد تعطلت مؤخراً، رغم حداثة تركيبها قبل استلام المحافظة للمشروع.

وأكد المهندس عمرو لاشين، أن الطلمبة ما زالت داخل فترة الضمان، وهو ما إستدعى التنبيه والتشديد على الشركة المختصة بسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة، بما يضمن عودة الطلمبة للعمل بكفاءة وانتظام، والحفاظ على المحاصيل الزراعية وعدم تعرضها لأى أضرار.

خطة متكاملة للتعامل مع تحديات قرى العون الغذائى

وأوضح محافظ أسوان ، أنه منذ بدء إستلام مشروع قرى العون الغذائى، تم وضع خطة ممنهجة للتعامل مع مختلف التحديات والمعوقات الخدمية التى تواجه المنطقة، إستناداً إلى نتائج الجولات الميدانية التى أجراها خلال شهرى يونيو وأغسطس الماضيين، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمزارعين المقيمين بهذه القرى.

دعم محطات الرى بطلمبات إضافية لضمان إستدامة التشغيل

وأشار لاشين، إلى إستمرار المتابعة الدورية والميدانية لقطاعات العمل المختلفة بقرى العون الغذائى، لافتاً إلى أن المخطط الجارى تنفيذه يتضمن دعم محطات الرى بقرى جرف حسين، وبشاير الخير، وكلابشة، وتوماس وعافية بعدد طلمبتين إضافيتين لكل محطة، بما يسهم فى رفع كفاءة منظومة الرى وضمان انتظام تدفق المياه، والحد من احتمالات حدوث أى أعطال أو إنقطاعات مستقبلاً.

حصر شامل للمعدات المعطلة ومحاسبة المقصرين فى الصيانة

وكشف محافظ أسوان ، أنه وجه خلال زيارته الميدانية الأخيرة بإجراء حصر شامل لكافة المعدات والمركبات المعطلة داخل المخازن، والتى تشمل اللوادر والجرارات والسيارات والمولدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أى تقصير فى أعمال الصيانة الدورية.

وأكد المحافظ، أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة الأصول والمعدات المتاحة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، خاصة أن تعطل بعض المعدات خلال السنوات الماضية انعكس على كفاءة تشغيل المحطات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المعدات وإجراء أعمال الصيانة فى مواعيدها المقررة لضمان جاهزيتها واستدامة تشغيلها.