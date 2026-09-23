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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: عروض مسرحية.. وحملات رقابية بالأسواق.. ومنظومة للحماية الاجتماعية.. والتجهيز لتعامد الشمس بأبوسمبل 22 أكتوبر

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها .. 

مسرح المواجهة والتجوال يواصل عروضه الثقافية بأسوان
 

واصل مشروع مسرح المواجهة والتجوال ، الذى أطلق المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إشارة البدء له أمس الأول ، تقديم عروضه المسرحية داخل عدد من القصور الثقافية والمكتبات والجمعيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، بما يساهم فى الوصول بالمنتج الثقافى والفنى إلى المواطنين بمختلف المناطق .

ويأتى ذلك ضمن جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتفعيل أنشطة وفعاليات المبادرات الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " و " حياة كريمة " ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 .

محافظ أسوان يتابع تنظيم منظومة عربات الحنطور بإدفو
 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجراءات تنظيم آلية تشغيل عربات الحنطور بمركز إدفو ، والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للزائرين من الأفواج السياحية، بما يعكس الصورة الحضارية للمحافظة أمام ضيوفها .

رئيس الوحدة المحلية بكوم أمبو يتفقد منطقة جبل الزلط لمتابعة الخدمات والمرافق
 

أجرى اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو جولة تفقدية بمنطقة جبل الزلط على مدار يومين ، وذلك فى ضوء الطلبات والشكاوى المقدمة من أهالى المنطقة ، بهدف التعرف على إحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها فى حدود الإمكانات المتاحة .

جهود متنوعة 

وزير المالية ومحافظ أسوان والأمم المتحدة يبحثون تكامل السياسات المالية والتنمية المحلية ومسارات التمكين
 

شهدت فعاليات اليوم الثانى من ورشة العمل الثانية حول التشخيص التشاركى لمنظومة الحماية الإجتماعية بمحافظة أسوان لقاءً رفيع المستوى جمع الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والسيدة تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ، والدكتورة هانيا شلقامى مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية .

وناقش اللقاء سبل تعزيز التكامل بين السياسات المالية والتنمية المحلية ومنظومة الحماية الإجتماعية ومسارات التمكين الإقتصادى والعمل وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز كفاءة منظومة الحماية الإجتماعية ، وتحسين توجيه الموارد ، ودعم التنمية المحلية والتمكين الإقتصادى. 

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.. أسوان تستعد لاستقبال زوار أبو سمبل 22 أكتوبر
 

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الإستعداد القصوى والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ، لتجهيز مدينة أبو سمبل السياحية وتزيينها فى أبهى صورة، إستعداداً لإستقبال الزائرين المصريين والأفواج السياحية المشاركة فى فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى يوم 22 أكتوبر المقبل ، والعمل على خروج هذا الحدث بالشكل الذى يليق بمكانته التاريخية والحضارية والدولية بإعتباره أحد أبرز الأحداث السياحية العالمية والفريدة من نوعها .

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