وزير المالية ومحافظ أسوان والأمم المتحدة يبحثون تكامل السياسات المالية والتنمية المحلية ومسارات التمكين

شهدت فعاليات اليوم الثانى من ورشة العمل الثانية حول التشخيص التشاركى لمنظومة الحماية الإجتماعية بمحافظة أسوان لقاءً رفيع المستوى جمع الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والسيدة تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ، والدكتورة هانيا شلقامى مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية .

وناقش اللقاء سبل تعزيز التكامل بين السياسات المالية والتنمية المحلية ومنظومة الحماية الإجتماعية ومسارات التمكين الإقتصادى والعمل وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز كفاءة منظومة الحماية الإجتماعية ، وتحسين توجيه الموارد ، ودعم التنمية المحلية والتمكين الإقتصادى.

وزير المالية يستعرض تطوير التخطيط المالى وتحسين إستهداف برامج الحماية الإجتماعية

وإستعرض وزير المالية أهمية التخطيط المالى السليم ، وموازنة البرامج والأداء ، وربط الإنفاق بالنتائج ، وتحسين إستهداف برامج الحماية الاجتماعية ، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما فى ذلك برامج تكافل وكرامة والمعاشات والتأمينات .

محافظ أسوان يستعرض رؤية أسوان 2040 ومسارات التنمية والتمكين الإقتصادى

فيما إستعرض محافظ أسوان رؤية أسوان 2040 ، وما تتضمنه من محاور لتعزيز الموارد المحلية الذاتية ، والإستفادة من الأصول غير المستغلة، والمخطط الإستراتيجى للإستثمار والقطاعات الإقتصادية ، وتحسين الخدمات الحكومية ، والتكامل الريفى الحضرى ، إلى جانب بناء شبكات أمان إجتماعى ومسارات للتمكين الإقتصادى ، ودعم التنمية المجتمعية والمبادرات الشبابية ، وفى مقدمتها " أسوان بشبابها أجمل " .

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يؤكد دعم النماذج المحلية وتبادل الخبرات

وأكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الحكومة المصرية ، ودعم النماذج المحلية الناجحة وتبادل الخبرات والممارسات الدولية بما يتناسب مع الإحتياجات المحلية .

تحليل فجوات الوصول إلى برامج الحماية الإجتماعية ومسارات التمكين

فيما تناولت الدكتورة هانيا شلقامى تحليل فجوات الوصول إلى برامج الحماية الإجتماعية ، وتكامل الخدمات والبرامج ، وتجربة المستفيد ، ومسارات الإنتقال إلى سوق العمل والتمكين الإقتصادى .

الإنتقال من تشخيص الفجوات إلى مسارات عملية قابلة للتنفيذ

ويستهدف هذا النهج الإنتقال من تشخيص الفجوات إلى تطوير مسارات عملية قابلة للتنفيذ ، تربط بين التخطيط المالى ، وتوجيه الموارد ، وتحسين الخدمات ، والحماية الإجتماعية ، والتمكين والعمل والإنتاج ، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 .