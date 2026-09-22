ترامب: ويتكوف وكوشنر التقيا بوسطاء لبحث اتفاق مع إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا لقاءات مع وسطاء لبحث التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي هذه الاتصالات في وقت تتزايد فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع مشاركة مسؤولين إيرانيين كبار في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أكدت طهران استعدادها لإحياء المسار الدبلوماسي عبر وسطاء.

وكان ترامب قد أعلن خلال خطابه أمام الجمعية العامة أنه يواجه قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بإعادة البناء، أو المضي في خيار عسكري أكثر تصعيدًا، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق يظل أحد الخيارات المطروحة.

وتأتي لقاءات ويتكوف وكوشنر مع الوسطاء في ظل مساعٍ لعقد اتصالات مباشرة أو غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في نيويورك، بينما لم يُعلن عن تفاصيل كاملة بشأن هوية الوسطاء أو مضمون المباحثات.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول إيراني كبير أن طهران مستعدة لمناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع واشنطن عبر وسطاء في نيويورك، مشيرة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة لاستئناف المسار الدبلوماسي.