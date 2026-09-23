خبير اقتصادي يوضح سبب استهداف مصافي البترول في روسيا

أكد الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أن الضربات المكثفة التي وُجهت إلى مصافي البترول في روسيا خلال الـ 48 ساعة الماضية، باستخدام أعداد مهولة من الطائرات المسيرة والتي طالت العديد من المنشآت النفطية، من بينها نحو 5 من أكبر المصافي تأتي وفق شكل ممنهج واضح.

وأوضح «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن هذا الاستهداف الممنهج انعكس على واردات الصين من النفط، بالتزامن مع الأحداث الجارية في باب المندب ومضيق هرمز

وأشار استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، إلى أن الهدف من الضغط على إمدادات البترول المتجهة إلى الصين هو دفع بكين للكف عن مساعدة إيران، فضلاً عن عرقلة تفعيل اتفاقيات مجموعة «بريكس» الثنائية والجماعية بين دول التكتل.