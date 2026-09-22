خبير اقتصادي: التوترات الإقليمية الراهنة تحمل جوانب إيجابية لمصر

أكد الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أن الأزمات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي تحمل في طياتها جوانب إيجابية وفرصاً قد تمكن مصر من تعويض جانب من الخسائر الاقتصادية، بالتوازي مع التحديات التي تواجهها دول الخليج.

وأوضح «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن قطاع تكرير البترول ومشتقاته والمصافي، الذي كان يحقق أرباحاً ضخمة في الفترات الماضية، بات يعاني حالياً من ضغوطات متزايدة منها نقص المعروض فضلاً عن التهديدات الأمنية.

وأضاف أن هذا التراجع في أرباح التكرير ونقص الإمدادات يمثل أمراً يمس بشكل مباشر موارد واقتصادات دول الخليج خلال المرحلة الراهنة.