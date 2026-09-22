لماذا تذبذبت الأسعار داخل أسواق الطاقة اليوم؟.. مدحت الشريف يوضح

أكد الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أن الرئيس ترامب يعتمد دائمًا تكنيكًا وأسلوبًا معينًا في تعامله مع الدبلوماسية الدولية، وذلك من خلال إطلاق تصريحات متضاربة.

وأوضح «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، ردًا على أسباب تذبذب أسعار الطاقة اليوم، أن هذا التكنيك بالدبلوماسية والتصريحات المتضاربة يؤثر بالفعل وبشكل مباشر على حركة الأسواق المختلفة.

وأضاف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي أن هذا التأثير يمتد ليشمل أسواق الطاقة، وأسعار الصرف، بالإضافة إلى كثير من الأمور، حتى أسواق السلع الرئيسية التي تتعامل بها الدول عن طريق رفع الجمارك.