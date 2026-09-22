بولسكي: لدينا انطباع بأن ترامب يريد انسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة

قال كريستوف بولسكي، مدير برنامج استراتيجية أوروبا بالمجلس الأوروبي لابتكار السياسات، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت التطورات الراهنة تنذر باستمرار الصراعات وفتح جبهات جديدة، أم أن هناك مساحة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوصل إلى توافق سياسي أو تحقيق السلام: «أعتقد أن ما ينبغي أن نتوقف عنده هو الاختلاف بين كلمة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي وكلمته هذا العام».

سحب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه «في العام الماضي، كان لدينا انطباع بأنه يريد حتى سحب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة، وبالطبع، فإن مثل هذه الخطوة ستكون كارثة دبلوماسية، كيف يمكن لدولة أن تنسحب من منظمة كانت من أبرز الدول المؤسسة لها، قبل نحو 80 عامًا؟ فالولايات المتحدة كانت إحدى الدول التي أسست الأمم المتحدة».

تابع: «لقد حاول الرئيس ترامب طرح عدة مبادرات ربما يمكن اعتبارها بدائل لبعض أدوار الأمم المتحدة تحت قيادته، ومن بينها ما سُمي بـ«مجلس السلام». لكنني لم أسمع عن أنشطة لهذا المجلس منذ فترة طويلة».

وواصل: «الآن عدنا مجددًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الأمم، وخصوصًا في أوقات الأزمات والحروب، وحتى عندما تكون في حالة خصومة فيما بينها، تحتاج إلى مكان تجتمع فيه وتشعر من خلاله بوجود بيئة آمنة لمناقشة القضايا المختلفة، سواء كانت صراعات تجارية أو عسكرية».