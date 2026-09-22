شاهد على واقعة مقـ تل شاب بمصر القديمة: المتهم طعنه بـ مطواة في القلب.. خاص

كشف أمر الإحالة في واقعة مقتل شاب بمنطقة مصر القديمة، عن تفاصيل المشادة التي سبقت الواقعة، مؤكدًا أن المتهم كان يحمل سلاحًا أبيض «مطواة» وقت حدوث الخلاف.



وقال الشاهد، خالد رمضان عشري، نجل عم المتوفى، ويبلغ من العمر 22 عامًا، إنه توجه برفقة المجني عليه إلى حفل عيد ميلاد بالقرب من أسفل كوبري عباس بمنطقة مصر القديمة، وخلال وجودهما نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه.

وأضاف الشاهد أن المتهم كان ممسكًا بسلاح أبيض «مطواة»، ووجه للمجني عليه عبارة «هرزيك»، قبل أن يُخرج السلاح ويتجه نحوه، ما دفع المجني عليه إلى الفرار باتجاه أحد الممرات المؤدية إلى العقار.

وتابع أن المتهم طارد المجني عليه، ثم وجه إليه طعنة بالسلاح الأبيض، استقرت في منطقة القلب، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وأوضح الشاهد في أقواله أن المتهم تعمد ملاحقة المجني عليه وطعنه، مؤكدًا أن الطعنة أصابت منطقة القلب، وهو ما أدى إلى وفاته.

وكشفت التحقيقات عن أقوال محمد عشري، والد المتوفى، في واقعة وفاة نجله، حيث روى تفاصيل ما علم به بشأن الواقعة التي انتهت بإصابة نجله ووفاته داخل المستشفى.

وقال والد المتوفى في أقواله إن نجله توجه لحضور عيد ميلاد أحد أصدقائه، مضيفا أنه أثناء وجوده، تشاجر مع المتهم.

وتابع، عقب ذلك تم نقل محلي إلى مستشفى المنيل التخصصي، متأثرا بإصابته بطعنة باستخدام سلاح أبيض «سكين».

وأوضح أن نجله توفي متأثرًا بالإصابة التي لحقت به.

بينما أحالت النيابة العامة المتهم، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح أبيض وتعاطي جوهر الحشيش المخدر، في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وجاءت القضية برقم 559 لسنة 2026 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1112 لسنة 2026 كلي جنوب القاهرة، وتعود وقائعها إلى 15 يناير 2026، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، على خلفية خلاف سابق بينهما، وتربص به حتى نشبت مشادة بينهما.

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد احمد الجندي حكمها بالسجن المشدد 15 سنة في حق متهم بقتل شاب في مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.