أحمد حسن يكشف تحركا جديدا من مجلس الزمالك بشأن شركة الكرة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن آخر تطورات ملف شركة الكرة داخل نادي الزمالك، في ظل دراسة مجلس الإدارة إمكانية إعادة فتح الملف من جديد خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مجلس الزمالك يدرس كل المقترحات لعودة ملف شركة الكرة من جديد».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض شهر أكتوبر المقبل بجدول مزدحم، حيث تنتظر الفريق الأبيض سلسلة من المواجهات في 3 بطولات مختلفة، عقب انتهاء فترة توقف الأجندة الدولية

الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر : الزمالك × زد - الخميس 8 أكتوبر 2026 - الساعة 8 - ستاد القاهرة



الجولة 6 من الدوري المصري : الزمالك × الأهلي — الأحد 11 أكتوبر 2026 — الساعة 8 مساءً — ستاد القاهرة



دور 32 من دوري أبطال أفريقيا : الجيش الرواندي × الزمالك - الجمعة 16 سبتمبر 2026 - الساعة 5 مساء - الذهاب فيرواندا - ستاد أماهورو



الجولة 7 من الدوري المصري : بترول أسيوط × الزمالك — الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 — الساعة 5 مساءً — ستاد برج العرب

دور 32 من دوري أبطال أفريقيا : الزمالك × الجيش الرواندي السبت 24 أكتوبر- الساعة 8 مساء - الإياب في مصر - ستادالقاهرة

الجولة 8 من الدوري المصري : الزمالك × المقاولون العرب — الأربعاء 28 أكتوبر 2026 — الساعة 8 مساءً — ستاد القاهرة

