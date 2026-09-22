بشرى سارة للاعبي الزمالك.. طارق السيد يكشف موعد صرف المستحقات

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن تطورات ملف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل تحركات الإدارة لإنهاء الأزمة المالية خلال الفترة الحالية.



وأشار طارق السيد إلى أن نادي الزمالك يستعد لصرف مستحقات اللاعبين غدًا الأربعاء، عقب حصول النادي على الدفعة الأولى من قيمة بيع البرازيلي خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.



وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات مجلس إدارة الزمالك للعمل على تسوية جزء من مستحقات اللاعبين، وتوفير الاستقرار المالي داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان خوان بيزيرا قد رحل عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله، لتبدأ إدارة النادي في الاستفادة من المقابل المالي للصفقة في الوفاء بالتزاماتها المالية.