عمر جابر يحسم موقفه.. تفاصيل جديدة بشأن تجديد عقد قائد الزمالك

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، خلال حديثه ببرنامج «ستاد مصر»، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال زيدان إن هناك مناقشات دارت داخل نادي الزمالك مع عمر جابر بشأن تجديد عقده، مشيرا إلى أن اللاعب أبلغ مسؤولي النادي بموقفه من الاستمرار مع الفريق.

وأوضح: «عمر جابر أبلغ المسؤولين: اعتبروني جددت عقدي في الزمالك».

وأضاف عبد الناصر زيدان أن مسؤولي الزمالك حسموا قرارهم بشأن تجديد عقد قائد الفريق، مؤكدا أن إتمام التجديد أصبح «مسألة وقت».

علي الجانب الاخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض شهر أكتوبر المقبل بجدول مزدحم، حيث تنتظر الفريق الأبيض سلسلة من المواجهات في 3 بطولات مختلفة، عقب انتهاء فترة توقف الأجندة الدولية