عبدالناصر زيدان: الزمالك يؤجل حسم تجديد محمد عواد

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن نادي الزمالك قرر تأجيل حسم ملف تجديد عقد محمد عواد، حارس مرمى الفريق، لحين تحديد الأمور المالية الخاصة بالتجديدات المقبلة.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "لم يجلس أحد مع محمد عواد، واتقاله عندما يكون في فلوس هنقعد".

وأضاف: "الزمالك قرر تأجيل البت في ملف تجديد عقد محمد عواد".

وتابع: "عبدالناصر محمد، مدير الكرة، ينتظر تحديد إدارة النادي الأمور المالية الخاصة بالتجديدات القادمة، ويتصدرها محمد عواد".

وأكمل: "الجهاز الفني راضٍ عن مستوى محمد عواد والتزامه التام".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "بعد تعيين حسام الزناتي مديرًا للتعاقدات بنادي الزمالك، سيكون هو وفريق عمله مسؤولين عن البت في أمر اللاعبين".