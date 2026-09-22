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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تيباس يرد على بيان ريال مدريد بشأن التحكيم في ديربي مدريد

تيباس
تيباس
حمزة شعيب

 

رد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، على البيان الذي أصدره نادي ريال مدريد، والذي انتقد خلاله تصريحات تيباس بشأن شكاوى النادي من الأداء التحكيمي في ديربي مدريد أمام أتلتيكو.

وكان ريال مدريد قد أصدر بيانًا رسميًا عقب خسارته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، انتقد فيه تصريحات رئيس الليجا، متهمًا إياه باستغلال منصبه لمهاجمة النادي والدفاع عن موقفه من قضايا التحكيم.

تيباس: رئيس الليجا ليس مالكًا للدوري

وعبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قال تيباس إنه قرأ بيان ريال مدريد، موضحًا أنه يتفق مع نقطة واحدة وردت فيه، وهي أن رئيس الليجا ليس مالكًا للدوري، وكذلك رئيس ريال مدريد ليس مالكًا له.

وأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني أن تمثيل جميع الأندية يتطلب الدفاع عن مبادئ المساواة والعدالة بينها، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل رفض الروايات التي تتحدث عن استهداف ريال مدريد من جانب الحكام.

وأضاف تيباس أن انتقاد القرارات التحكيمية أمر مشروع، لكنه رفض تحويل كل تعثر إلى دليل على وجود مؤامرة ضد النادي، متسائلًا عن تأثير ذلك على صورة كرة القدم الإسبانية والثقة في المسابقة.

رئيس الليجا يرد على انتقادات ريال مدريد

وأشار تيباس إلى أن ريال مدريد يطرح رواية تتعلق بالتحكيم عبر قناته التلفزيونية ومسؤوليه ووسائل الإعلام التابعة له، معتبرًا أن الرد على تلك الرواية لا يمثل محاولة لصرف الانتباه عن قضايا أخرى.

وأوضح أن الاستقلالية، من وجهة نظره، تعني اتخاذ القرارات بناءً على القناعة وتطبيق القواعد ذاتها على جميع الأندية، بعيدًا عن الضغوط أو التبعية، حتى عندما لا تتوافق تلك المواقف مع ريال مدريد.

واختتم تيباس تصريحاته بالتأكيد على أن الدفاع عن مصالح ريال مدريد لا يعني تبني روايته، كما أن تمثيل جميع الأندية لا يعني الخضوع لأقواها، مشددًا على أن مسؤوليته الأساسية هي الدفاع عن مصالح الدوري الإسباني.

وقال: «أنا لست مالكًا لليجا، ولن أديرها وكأنها ملك لنادٍ واحد. أنا أحترم الجميع، ولست مدينًا بالولاء لأحد».

الدوري الإسباني تيباس ريال مدريد

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