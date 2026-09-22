محمد صلاح يحقق أفضل بداية تهديفية في مسيرته بالدوري مع طرابزون سبور

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع طرابزون سبور، بعدما سجل أفضل بداية في مسيرته بالدوريات الأوروبية خلال أول 6 مباريات، منذ انطلاق مشواره الاحترافي مع بازل السويسري.

9 مساهمات تهديفية لمحمد صلاح

قدم محمد صلاح مستويات مميزة مع طرابزون سبور خلال الأسابيع الستة الأولى من الدوري التركي الممتاز، بعدما ساهم في 9 أهداف، بواقع 7 أهداف وصناعتين لزملائه.

وكانت مواجهة جالاتا سراي إحدى أبرز مباريات صلاح مع الفريق، بعدما سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا آخر، ليؤكد حضوره الهجومي القوي منذ بداية الموسم.

بداية مميزة مع طرابزون سبور

انضم محمد صلاح إلى طرابزون سبور مع بداية موسم 2026-2027، ليخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما سبق له اللعب مع بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل انتقاله إلى ليفربول.

ورغم تألقه مع مختلف الأندية التي ارتدى قمصانها، فإن بدايته مع طرابزون سبور تعد الأفضل له من حيث المساهمات التهديفية خلال أول 6 مباريات في الدوري.

صلاح يتصدر هدافي الدوري التركي

فرض محمد صلاح نفسه سريعًا كأحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف طرابزون سبور، بعدما سجل 7 أهداف وصنع هدفين خلال الجولات الست الأولى، ليعتلي صدارة هدافي الدوري التركي ويمنح فريقه قوة هجومية كبيرة منذ بداية الموسم.

سجل مميز لصلاح في سباق الهدافين

ويمتلك النجم المصري سجلًا بارزًا في سباق هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توج بجائزة الحذاء الذهبي 4 مرات.

وسجل صلاح 32 هدفًا في موسم 2017-2018، ثم 22 هدفًا في 2018-2019، و23 هدفًا في 2021-2022، قبل أن يحرز 29 هدفًا في موسم 2024-2025.

كما سجل 5 أهداف خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، ليواصل كتابة اسمه بين أبرز الهدافين في مسيرته الأوروبية.