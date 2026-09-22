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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استبعاد بنيامين شيشكو من قائمة منتخب سلوفينيا

بنيامين شيشكو
بنيامين شيشكو
حسام الحارتي

استبعد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بنيامين شيشكو، من قائمة منتخب سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما غاب عن لقاء تعادل فيه فريقه 1-1 أمام فولهام، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب اللاعب البالغ 23 عاماً عن رحلة الفريق إلى ملعب "كرافن كوتيدج" بسبب إصابة في قصبة الساق تعرض لها خلال خسارة "الشياطين الحمر" أمام برايتون في كأس الرابطة الأسبوع الماضي.

وسيغيب شيشكو عن مباراتين أمام اسكتلندا، إضافة إلى مواجهتي مقدونيا الشمالية وسويسرا.

وقال مانشستر يونايتد في بيان، الإثنين: "يؤكد مانشستر يونايتد أن بنيامين شيشكو انسحب من قائمة منتخب سلوفينيا قبل فترة التوقف الدولي المقبلة التي تمتد لثلاثة أسابيع".

وأضاف النادي: "سيخضع بنيامين لفحوصات خلال هذا الأسبوع، قبل تحديد خطة التعافي الخاصة به".

وسجل شيشكو الذي أحرز هدفين مع ناديه هذا الموسم، هدفين، وأصبح رابع لاعب في الفريق ينسحب من التوقف الدولي هذا الإثنين.

منتخب سلوفينيا دوري الأمم الأوروبية الدوري الإنجليزي الممتاز

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