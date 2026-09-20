هدف قــ.اتل. مانشستر يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة مانشستر يونايتد وفولهام، التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب «كرافن كوتيج»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

بدأ فولهام التسجيل في الدقيقة 63، بعدما سجل ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض التقدم.

وتمكن مانشستر يونايتد من العودة في النتيجة خلال الدقيقة 89، عن طريق المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك فولهام، لينقذ فريقه من الهزيمة ويمنحه نقطة ثمينة في الدقائق الأخيرة.

ترتيب مانشستر يونايتد وفولهام

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، حصد فولهام نقطته الثانية في المسابقة، ليحتل المركز التاسع عشر بجدول الترتيب.