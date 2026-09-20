قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول في حزب «فورزا إيطاليا»: ألمانيا ليست متضررة من اللجوء لتشدد إجراءات قبول اللاجئين
خلال اليوم الأول.. 75861 مواطنًا سجلوا على «مسكن» لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
تصفيات كأس الأمم الأفريقية.. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة مصر و أنجولا
مش مصدق.. صلاح يخطف القلوب في تركيا.. مشجع يحتفل بالهاتريك وسط أسرته
إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
دحروج: مصر مستعدة للجيل الجديد من التنمية البحرية وتواصل الاستثمار في مستقبلها
ماهر فرغلي يكشف تمويل الكيانات والأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان
وزير الشباب يضخ دماء جديدة في 11 محافظة
العراق يوقف الرحلات الجوية مع إيران
مي عبد الحميد: طرح الوحدات بنظام الإيجار يستهدف الشباب حديثي الزواج
باحث في شؤون الجماعات الإرهابية يكشف محاولات الهيمنة على مؤسسات الدولة في عهد الإخوان
صاحبة ترند «عاوزة أتجوز» توضح حقيقة المنشور: «ماكنتش بدور على عريس.. كنت بطرح فكرة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدف قــ.اتل. مانشستر يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسن العمدة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة مانشستر يونايتد وفولهام، التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب «كرافن كوتيج»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

بدأ فولهام التسجيل في الدقيقة 63، بعدما سجل ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض التقدم.

وتمكن مانشستر يونايتد من العودة في النتيجة خلال الدقيقة 89، عن طريق المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك فولهام، لينقذ فريقه من الهزيمة ويمنحه نقطة ثمينة في الدقائق الأخيرة.

ترتيب مانشستر يونايتد وفولهام

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، حصد فولهام نقطته الثانية في المسابقة، ليحتل المركز التاسع عشر بجدول الترتيب.

مانشستر يونايتد وفولهام مباراة مانشستر يونايتد وفولهام مانشستر يونايتد فولهام الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

ترشيحاتنا

رمضان 2027.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع هلال 1448

رمضان 2027 .. موعد أول أيام الصيام واستطلاع هلال 1448

أول أيام رمضان 2027 في مصر.. الموعد الفلكي لاستطلاع الهلال

أول أيام رمضان 2027 في مصر.. الموعد الفلكي لاستطلاع الهلال

محمد صلاح

قرار غامض يقلب حسابات محمد صلاح في طرابزون.. لماذا يخطط المدرب الجديد؟

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد