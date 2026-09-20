اشتباك حاد في ديربي مدريد.. وطرد ثنائي من الجهازين الفنيين

شهدت فترة الاستراحة من ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اشتباكًا حادًا داخل نفق ملعب واندا ميتروبوليتانو، بين أفراد من الجهازين الفنيين للفريقين.

ودخل جواو ترالهاو، مساعد جوزيه مورينيو، في مشادة مع بابلو فيرسيلوني، مدرب حراس مرمى أتلتيكو مدريد، قبل أن يتدخل الحكم ويشهر البطاقة الحمراء لكليهما.

وجاءت الواقعة في ظل الأجواء المتوترة التي سيطرت على أحداث الشوط الأول من ديربي مدريد

وحسم أتليتيكو مدريد مواجهة الديربي أمام جاره وضيفه ريال مدريد 2-1 اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





سجل كل من أليخاندرو غريمالدو (53 من ركلة جزاء) وجوناثان ديفيد (59) هدفي فريق المدرب دييغو سيميوني في المقابل قلص أنطونيو روديغر الفارق لريال مدريد في الدقيقة 89.

وأكمل ريال مدريد المواجهة بنقص عددي بعد حصول دين هويسن على البطاقة الحمراء في الدقيقة 52.