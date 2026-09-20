يواجه فريق ريال مدريد خصمه أتلتيكو مدريد، بديربي العاصمة الإسبانية، في إطار مباريات بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2026/2027، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم الأحد.



ويحل ريال مدريد ضيفًا على أتليتكو مدريد بمباراة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري، على ملعب "ميتروبوليتانو".

ومن المرجح أن يعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مجدداً على ثنائي الارتكاز أوريلين تشواميني وفالفيردي، إلى جانب أردا جولر مع قيادة فينيسيوس وبيلينجهام ومبابي لخط هجوم ريال مدريد .



وفي خط الدفاع من المتوقع تواجد الرباعي مارك كوكوريلا ودومفريس وكوناتي وهويسن، مع وجود تيبو كورتوا في حراسة المرمى.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كوكوريلا، دومفريس، كوناتي، دين هويسن.

خط الوسط: تشواميني، فالفيردي.

خط الوسط الهجومي: جولر، بيلينجهام، فينيسيوس.

خط الهجوم: مبابي.