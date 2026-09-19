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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو في ديربي مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه استعدادًا لخوض مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء غد الأحد، في ديربي العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة حضور أبرز نجوم الفريق الملكي، وعلى رأسهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، إلى جانب جود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وأردا جولر.

ويغيب عن ريال مدريد في الديربي كل من إيدير ميليتاو ورودريجو وفيرلان ميندي، بسبب الإصابات، بعدما واصل الثلاثي تنفيذ برامج التأهيل والتعافي خلال الفترة الماضية.

ويدخل ريال مدريد المواجهة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ18 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريلا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دنزل دومفريز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، بيرناردو، تياجو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، كارلوس إسبّي، إبراهيم دياز، يان ديوماندي.

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