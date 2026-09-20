الزمالك والأهلي في مواجهتين أمام الطيران وباكوس في ثالث جولات دوري سيدات اليد

تقام اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة من دوري عمومي السيدات لكرة اليد للموسم المحلي 2026-2027، والتي تشهد عددًا من المواجهات القوية بين الفرق المشاركة.

وتتضمن مباريات الجولة مواجهة الزمالك مع الطيران، بينما يلتقي الأهلي مع باكوس، في الوقت الذي يلعب فيه سموحة أمام العبد، والشمس مع مدينة نصر، وسبورتنج أمام مركز شباب الجزيرة.

كما تشهد الجولة مواجهة البنك الأهلي مع أصحاب الجياد، و6 أكتوبر أمام الزهور، ضمن منافسات دوري السيدات.

وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت 26 سبتمبر، بإقامة ثلاث مواجهات تجمع العبور مع هليوبوليس، والجزيرة مع المعادي، وهليوبوليس مع سموحة.

ويستعد اتحاد كرة اليد لانطلاق منافسات الموسم المحلي الجديد 2026-2027 على صعيد الرجال، والمقرر أن تبدأ يوم 25 سبتمبر الجاري، بعد انطلاق منافسات دوري السيدات.