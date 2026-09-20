تامر عبدالحميد يكشف كواليس مصادر معلوماته داخل الزمالك: كأنني أجلس معهم

كشف تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، كواليس حصوله على المعلومات والمستندات الخاصة بالنادي، موضحًا أن لديه مصادر من داخل مجلس الإدارة تمده بتفاصيل عدد من الملفات المتعلقة بالقلعة البيضاء.

وأوضح عبدالحميد، خلال حديثه في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر التلفزيون، أن بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك يرسلون إليه المستندات والمعلومات، قائلًا: «أحصل على المستندات من أعضاء مجلس الزمالك، وكأنني أجلس معهم على مقعد داخل مجلس الإدارة».

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن الأمر وصل إلى معرفة بعض أعضاء مجلس الإدارة لتفاصيل وأخبار النادي من خلاله، مؤكدًا امتلاكه مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء تنقل إليه مستجدات عدد من القضايا والملفات>



