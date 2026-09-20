هل يجوز للرجال تهذيب الحواجب؟.. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال إلى الدكتور عطية عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول السائل: "هل يجوز للرجل تهذيب الحواجب وقص الشعر الزائد الموجود بها؟".

حكم تهذيب الحواجب للرجال

وأجاب الدكتور عطية عثمان قائلا: إن تهذيب الحواجب للرجال وقص الشعر الزائد الموجود بها لا حرج فيه، خاصة إذا كان هذا الشعر يسبب ضررًا أو مشكلة للشخص، مؤكدًا أن الأمر في هذه الحالة جائز ولا شيء فيه.

وأوضح أن تهذيب الحواجب لا يقتصر حكمه على النساء، وإنما يجوز للرجل أيضًا إزالة الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان الأمر متعلقًا بإزالة ما يسبب له ضررًا أو تشوهًا في المظهر.

حكم إزالة الشعر الزائد من الحاجبين

وأضاف أن التعامل مع الشعر الزائد في الحاجبين يكون جائزًا إذا كان الهدف منه إزالة ما يسبب أذى أو ضررًا للشخص، مشيرًا إلى أن الحكم يرتبط بالسبب والغرض من عملية التهذيب.

ونوه بأن تهذيب الحواجب للرجال وقص الشعر الزائد بهما، خاصة إذا كان يسبب ضررًا للشخص، جائز ولا شيء فيه.

حكم تاتو الحواجب والوشم

وفي سياق متصل، تناول الدكتور عطية عثمان مسألة تاتو الحواجب، موضحًا أن هناك فرقًا بين التاتو المؤقت والتاتو الدائم، حيث يختلف الحكم بحسب طريقة إجرائه وما يترتب عليه.

كما أشار إلى أن الوشم الدائم يختلف عن الوسائل المؤقتة التي يمكن إزالتها، لافتًا إلى أن الحكم الشرعي يرتبط بطبيعة الوسيلة المستخدمة والغرض منها وما إذا كانت تترك أثرًا دائمًا في الجسم.

وأكد أن الحكم على مثل هذه الأمور يحتاج إلى النظر في كيفية إجراء التاتو والنتيجة المترتبة عليه، خاصة مع اختلاف الصور والطرق المستخدمة في رسم الحواجب وتغيير شكلها.