«مش شغلانتي ولا في دماغي».. شيكابالا يحسم الجدل حول توليه منصب بالزمالك: لم يُعرض عليّا

حسم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، حقيقة ما تردّد خلال الفترة الأخيرة بشأن ترشيحه لتولي منصب المدير الرياضي داخل النادي، مؤكدًا أنه لم يتلق أي عرض لشغل المنصب.

وقال شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج «قهوة فايق» مع الإعلامي إبراهيم فايق، ردًا على سؤال حول حقيقة عرض منصب المدير الرياضي عليه أو ترشيح ممدوح عباس له: «مش شغلانتي ولا في دماغي، ولا إني أقعد مع لاعب وأتفاوض معاه، ولم يُعرض عليّا أي حاجة من الأساس».

وأضاف قائد الزمالك السابق: «الناس بتخلق مشاكل من مفيش»، نافيًا بشكل قاطع ما تردد بشأن دخوله في مفاوضات أو تلقيه عرضًا لتولي منصب المدير الرياضي بالنادي.

وشدّد شيكابالا على أن العمل في منصب المدير الرياضي لا يمثل اهتمامًا بالنسبة له في الوقت الحالي، مؤكدًا أن ما تم تداوله بشأن ترشيحه للمنصب لا يستند إلى عرض رسمي أو تواصل بهذا الشأن.