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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة أزواج تحية كاريوكا وعلاقتها بالشعراوي

تحية كاريوكا
تحية كاريوكا

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة تحية كاريوكا التى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية كما اشتهرت بالرقص الشرقى وكان لها رقصة شهيرة باسمها تسمى رقصة الكاريوكا.

اشتهرت بدوية تحية محمد علي النيداني كريم وهو الاسم الحقيقى لها باسم تحية كاريوكا ، حيث ولدت فى مدينة الإسماعيلية وفي عام 1940 قدمت رقصة "الكاريوكا" العالمية في أحد عروض فرقة بديعة مصابنى، وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها.

أزواج تحية كاريوكا

كانت الفنانة تحية كاريوكا متعددة الزيجات، لأنها كانت ترفض الدخول في علاقة غير شرعية، حسبما قالت الفنانة الراحلة القديرة رجاء الجداوي، ابنة شقيقتها والتي قامت بتربيتها بعد انفصال والد الأخيرة عن والدتها، حيث تزوجت 17 مرة وفقًا لما كشفته الأخيرة في حوار لها أكتوبر 2017، مع الإعلامية لميس الحديدي.

تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة «معلنة» أشهرها على الإطلاق كانت من دنجوان السينما الفنان رشدي أباظة، وبدأت تجاربها مع الزواج في سن صغير وهي ذات العشرين عامًا حيث كان أول أزواجها أنطوان عيسى، نجل شقيقة الفنانة بديعة مصابني، واستمرت الزيجة عام واحد، وانفصلا عام 1940 وفى نفس العام، تزوجت محمد سلطان باشا، وهو أحد أثرياء مصر، وانفصلت عنه بعد 6 أشهر بسبب طلبه منها باعتزال الرقص الشرقي.

وبعدها تزوجت من ضابط أمريكي يدعى "ليفي"، وأشهر إسلامه حتى يتزوجها، وسافرا سويا للولايات المتحدة الأمريكية، وعادت بعد أشهر قليلة معلنة طلاقها واما الزيجة الرابعة كانت من المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، إلا أنهما انفصلا بعد أشهر قليلة، بسبب غيرته الشديدة عليها.

وتزوجت أيضًا من الفنان الكبير أحمد سالم، عقب انفصاله عن زوجته "أمينة هانم البارودي"، ثم سافرا إلى فلسطين قبل قيام إسرائيل ووارتبطت بعدها من حسين عاكف (طيار الملك فاروق الخاص)، ولم يستمر زواجهما سوى شهرين فقط واما الزيجة السابعة والأشهر، كانت في عام 1951، إذ تزوجت من دنجوان السينما رشدي أباظة، وكانت تحية كاريوكا أولى زوجاته، واستمر زواجهما 3 سنوات.

أما الزيجة الثامنة، لـ تحية كاريوكا كانت من البكباشي (المقدم) مصطفى كمال صدقى، وهو أحد ضباط ملك مصر فاروق الأول، لكنها انفصلت عنه بعد اعتقاله عقب قيام ثورة 1952 وتزوجت للمرة التاسعة من عبد المنعم الخادم، واستمر الزواج 5 سنوات، وانفصلا بسبب رفضها اعتزال الرقص.

وفى أواخر عام 1956، تزوجت من البكباشي (المقدم) حسن حسين، واستمر زواجهما لمدة عامان، وانفصلا بعدما اكتشفت خيانته لها مع المطربة صباح وتزوجت عام 1959، من المطرب الشاب محرم فؤاد، واستمرت الزيجة عدة أشهر فقط وارتبطت بعدها من أحمد ذو الفقار صبري، واستمر زواجهما لمدة عام.

أما الزيجة الثالثة عشر، كانت من الفنان فايز حلاوة، واستمر زواجهما لمدة 18 عاما، وانفصلت عنه بعدما استولى على شقتها، لتضطر فيما بعد للعيش لدى إحدى صديقاتها وكانت آخر زيجات تحية كاريوكا، من المخرج المسرحي حسن عبد السلام، واستمرت حتى وفاتها يوم 20 سبتمبر 1999.

علاقة تحية كاريوكا بالشعراوى

قالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى خلال إحدى لقاءاتها عن قصة الطفلة التى وجدتها خالتها تحية كاريوكا على باب شقتها قبل وفاتها بعامين ونصف، قائلة: "وجدت أمام شقتها طفلة مولودة بدمها، فأخذتها واعتنت بها واتصلت بالشيخ الشعراوى وأخبرته بأنها تريد أن تربيها فقال لها اكفليها وسميها عطية الله، وهتكون مفتاحك للجنة".

وتابعت: "كانت تعشق هذه الطفلة وكانت مصدر سعادة لها، وبعد دخولها الرعاية المركزة، طلبت ورقة وكتبت اسم فيفى عبده، وأوصت بأن تتولى رعاية الطفلة بعد وفاتها".

واستطرد: "الراحلة تحية كاريوكا كانت تعتبرنى أبنها، وكانت تقرأ القران 24 ساعة فى اليوم، وكانت عفيفة النفس، وفى أحدى المرات أخبرتنى بأنها تريد عمل عمرة وبالفعل هاتفنى أحد الأمراء من السعودية ليخبرنى بمنحها فرصة السفر لاداء مناسك العمرة".

خدعة السفر للعالمية

اقترحت النجمة آن شيريدن على كاريوكا السفر الى هوليوود، لتبدأ على الفور في تحسين لغتها الإنجليزية، وأرسلت لها شركة FOX الأمريكية عقدًا عام 1945 لمدة 5 سنوات، لتوقع مباشرةً دون النظر إلى البنود والشرط الجزائي، وتزوجت كاريوكا من ضابط أمريكي يهودي يُدعى ليفي، وانتقلت معه إلى لوس أنجلوس، وأثار ذلك جدلًا في مصر رغم تأكيد الفنانة الراحلة أن الضابط الأمريكي أشهر إسلامه، وبعد عام وشهرين زارها الفنان سليمان نجيب وشقيقه حسني، وانهارت تحية من البكاء أمامهما طالبةً منهما مساعدتها في العودة إلى مصر لأنها لا تملك مبلغ تذكرة السفر، كاشفةً لهما أنها انفصلت عن زوجها، كما أنها لم تتلقَّ أي عرض جدي للمشاركة في السينما.

وفاة تحية كاريوكا

رحلت تحية عن عالمنا على أعلى درجات الإيمان، وفقًا لما صرّح به الفنان رشوان توفيق، في لقاء إعلامي خلال يناير 2017، حيث قال خلال استضافته في برنامج «بالألوان الطبيعية» عبر قناة «دريم»، إنه كان يقابل كاريوكا في المدينة المنورة، وتابع: «كانت تقولي أنا قاعدة 15 يوم قدام القبة، وكنت أروح لها البيت ألقاها ماسكة المصحف.

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