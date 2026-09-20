تحذير أمريكي في عُمان وإسرائيل.. استعدادات لإلغاء رحلات وإغلاق المجال الجوي وسط توترات الشرق الأوسط

أفادت قناة «كان» العبرية بصدور تحذير أمني أمريكي للمواطنين الأمريكيين الموجودين في كل من سلطنة عُمان وإسرائيل، يدعوهم إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر والطيران، في ظل استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب القناة، يتضمن التحذير التنبيه إلى احتمال إلغاء بعض الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي، إلى جانب حدوث اضطرابات في حركة السفر، داعيًا المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد لمثل هذه التطورات ومتابعة المستجدات.

وأفادت صفحة المجمع الصحفي للبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ قطع عطلته الأسبوعية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، وقرر العودة إلى البيت الأبيض، قبل 24 ساعة من الموعد المقرر سابقاً، فيما لم يوضح البيت الأبيض سبب العودة المبكرة من المنتجع الرئاسي.

وكانت قد أشارت ​وزارة الخارجية الأمريكية​، إلى أنه يوجد احتمال لتصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران.