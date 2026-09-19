بوليتيكو: مسؤولون بإدارة ترامب فوجئوا بمنع صحفيي 3 وسائل إعلام من جخول البيت الأبيض

كشفت صحيفة «بوليتيكو» أن عددًا من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية فوجئوا بقرار الرئيس دونالد ترامب منع صحفيي شبكات CNN وMSNOW وموقع Politico من دخول البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر داخل الإدارة الأمريكية ومطلعة على القرار، أن الخطوة اتُخذت في وقت كانت فيه رئيسة موظفي البيت الأبيض “سوزي وايلز” خارج واشنطن، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بالقرار إلا بعد أن نشر ترامب منشورًا عبر منصته «تروث سوشيال».

وبحسب المصادر، أثار القرار مفاجأة داخل أوساط الإدارة، في ظل عدم اطلاع عدد من المسؤولين البارزين مسبقًا على الخطوة التي اتخذها الرئيس.

التوتر بين إدارة ترامب وعدد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية

وكانت وسائل الإعلام الثلاث قد أعلنت في وقت سابق أن البيت الأبيض منع صحفييها من الوصول إلى مقراته وتغطية أنشطته، في خطوة تأتي ضمن تصاعد التوتر بين إدارة ترامب وعدد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية.

ويأتي القرار في سياق خلاف متصاعد بين ترامب ووسائل إعلام أمريكية، إذ دأب الرئيس الأمريكي على انتقاد مؤسسات صحفية واتهم بعضها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة»، بينما تؤكد المؤسسات الإعلامية المعنية التزامها بالمعايير المهنية في تغطيتها للبيت الأبيض.