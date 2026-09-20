حادثة غريبة.. آلة تسوية العشب تدهس لاعب إنجليزي في الدوري التايلاندي

نجا أندروس تاونسند، اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، من إصابة خطيرة بعد أن دهسته آلة تسوية العشب في حادثة غريبة خلال مباراة بالدوري التايلاندي.

يلعب تاونسند حاليًا في الدوري التايلاندي لصالح نادي "بي تي براتشواب"، وقد تصدر عناوين الأخبار مساء السبت بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر اللاعب - البالغ من العمر 35 عامًا - وهو يتعرض للاصطدام بالآلة أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة ضد فريق "باتاني".

موقف اللاعب

وتعامل جناح توتنهام وكريستال بالاس السابق مع الموقف بروح مرحة، حيث أعاد نشر الفيديو عبر خاصية "القصص" في حسابه على إنستجرام، معلقًا بعبارة "اجعلو الأمر يبدو وكأنه حادث عرضي" وأرفقها برمز تعبيري ضاحك.

وقد سُمعت صرخات في الفيديو، كما ظهر لاعبون آخرون وهم يديرون وجوههم ويضعون أيديهم على رؤوسهم تعبيراً عن صدمتهم.

وقعت الحادثة عندما حاول تاونسند تسديد الكرة بكعبه في الهواء، ليسقط في مسار الآلة تمامًا في اللحظة التي بدا فيها أن السائق ينظر بعيداً. ودهست الآلة تاونسند، إذ واصلت التحرك فوق ساقيه ومنطقة الورك.

ورغم ذلك، نجا تاونسند من إصابة خطيرة، بل وتمكن من المشاركة كبديل في الوقت بدل الضائع خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-0.

يُذكر أن تاونسند -الذي سبق له تمثيل المنتخب الإنجليزي في 13 مباراة دولية- كان قد انضم إلى نادي "براتشواب" في شهر أغسطس قادمًا من نادٍ تايلاندي آخر هو "كانشانابوري باور"، الذي هبط من الدوري الممتاز.