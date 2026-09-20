قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال اليوم الأول.. 75861 مواطنًا سجلوا على «مسكن» لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
تصفيات كأس الأمم الأفريقية.. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة مصر و أنجولا
مش مصدق.. صلاح يخطف القلوب في تركيا.. مشجع يحتفل بالهاتريك وسط أسرته
إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
دحروج: مصر مستعدة للجيل الجديد من التنمية البحرية وتواصل الاستثمار في مستقبلها
ماهر فرغلي يكشف تمويل الكيانات والأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان
وزير الشباب يضخ دماء جديدة في 11 محافظة
العراق يوقف الرحلات الجوية مع إيران
مي عبد الحميد: طرح الوحدات بنظام الإيجار يستهدف الشباب حديثي الزواج
باحث في شؤون الجماعات الإرهابية يكشف محاولات الهيمنة على مؤسسات الدولة في عهد الإخوان
صاحبة ترند «عاوزة أتجوز» توضح حقيقة المنشور: «ماكنتش بدور على عريس.. كنت بطرح فكرة»
هيئة ميناء دمياط تحصد جائزة الشجاعة الاستثنائية في احتفالية اليوم البحري العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حادثة غريبة.. آلة تسوية العشب تدهس لاعب إنجليزي في الدوري التايلاندي

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة

نجا أندروس تاونسند، اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، من إصابة خطيرة بعد أن دهسته آلة تسوية العشب في حادثة غريبة خلال مباراة بالدوري التايلاندي.

يلعب تاونسند حاليًا في الدوري التايلاندي لصالح نادي "بي تي براتشواب"، وقد تصدر عناوين الأخبار مساء السبت بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر اللاعب - البالغ من العمر 35 عامًا - وهو يتعرض للاصطدام بالآلة أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة ضد فريق "باتاني".

موقف اللاعب

وتعامل جناح توتنهام وكريستال بالاس السابق مع الموقف بروح مرحة، حيث أعاد نشر الفيديو عبر خاصية "القصص" في حسابه على إنستجرام، معلقًا بعبارة "اجعلو الأمر يبدو وكأنه حادث عرضي" وأرفقها برمز تعبيري ضاحك.

وقد سُمعت صرخات في الفيديو، كما ظهر لاعبون آخرون وهم يديرون وجوههم ويضعون أيديهم على رؤوسهم تعبيراً عن صدمتهم.

وقعت الحادثة عندما حاول تاونسند تسديد الكرة بكعبه في الهواء، ليسقط في مسار الآلة تمامًا في اللحظة التي بدا فيها أن السائق ينظر بعيداً. ودهست الآلة تاونسند، إذ واصلت التحرك فوق ساقيه ومنطقة الورك.

ورغم ذلك، نجا تاونسند من إصابة خطيرة، بل وتمكن من المشاركة كبديل في الوقت بدل الضائع خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-0.

يُذكر أن تاونسند -الذي سبق له تمثيل المنتخب الإنجليزي في 13 مباراة دولية- كان قد انضم إلى نادي "براتشواب" في شهر أغسطس قادمًا من نادٍ تايلاندي آخر هو "كانشانابوري باور"، الذي هبط من الدوري الممتاز.

الدوري التايلاندي إنجليزي تاونسند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

ترشيحاتنا

اموال

الداخلية تكشف عن تفاصيل جريمة غسل بـ 200 مليون جنيه

المتهمة

بسبب فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بعين شمس

المتهمين

كانوا بيهزروا.. ضبط المتهمين بإلقاء حجارة على سيارة بالقاهرة

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد