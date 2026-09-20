مصر تتصدر قائمة أكثر الدول الأفريقية نجاحًا في كرة القدم بـ26 لقبًا

تتصدر مصر قائمة أكثر الدول الأفريقية نجاحًا في كرة القدم، على مستوى المنتخبات والأندية، وفق تصنيف يجمع بين ألقاب كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا، بإجمالي 26 لقبًا.

وجاءت الكاميرون في المركز الثاني برصيد 10 ألقاب، بينما حلت المغرب ثالثة بـ9 ألقاب، ثم الكونغو الديمقراطية بـ8 ألقاب.

ويستند رصيد مصر إلى 7 ألقاب حققها المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب 19 لقبًا في دوري أبطال أفريقيا، موزعة بين الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز، وفق الأرقام الواردة في التصنيف.

وجاء ترتيب أبرز الدول الأفريقية على النحو التالي:

مصر: 26 لقبًا.



26 لقبًا. الكاميرون: 10 ألقاب.



10 ألقاب. المغرب: 9 ألقاب.



9 ألقاب. الكونغو الديمقراطية: 8 ألقاب.



8 ألقاب. غانا: 7 ألقاب.



7 ألقاب. تونس: 7 ألقاب.



7 ألقاب. الجزائر: 7 ألقاب.



7 ألقاب. نيجيريا: 5 ألقاب.



5 ألقاب. ساحل العاج: 5 ألقاب.



5 ألقاب. جنوب أفريقيا: 3 ألقاب.



3 ألقاب. الكونغو: لقبان.



ويعكس هذا التصنيف الحضور التاريخي للكرة المصرية على الساحة القارية، بعدما جمعت بين الإنجازات الكبيرة للمنتخب الوطني والنجاحات المتتالية للأندية المصرية في البطولات الأفريقية.