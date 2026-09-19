إسلام جابر: "القاضية ممكن" أسوأ سيناريو.. وأتمنى تتويج الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

شدد إسلام جابر لاعب نادي المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، على أن حلم ارتداء قميص منتخب مصر سيظل حلمًا مشروعًا لأي لاعب أيا كان اسمه أو اسم ناديه أو سنه، مؤكدًا أن كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لا ينظر سوى للأداء ولذلك اختياراته كلها موفقة.

وتابع "جابر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري ORA مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: زيكو أفضل لاعبي منتخب مصر من وجهة نظري في كأس العالم، تألقه كان مفاجأة خصوصًا وهو لم يتواجد مع المنتخب من قبل، وكذلك مصطفى شوبير قدم بطولة كبيرة.

وقال لاعب الزمالك السابق: علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا هو المدير الفني الأفضل في مصر حاليًا، لافت الأنظار ويقدم نتائج رائعة مع كل الفرق التي قادها.

وأضاف: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حاليًا، كواليتي مختلف عن كل اللاعبين، هو الأفضل بمراحل عن أي لاعب.

وواصل لاعب المقاولون العرب الحالي: سيراميكا كليوباترا والمصري هما الفريقان الأفضل في مصر حاليًا من وجهة نظري بعد الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال “جابر”: عقدي ينتهي الموسم الحالي لكنني أتمنى الاستمرار مع نادي المقاولون العرب، الأجواء هنا مختلفة، الناس موفرة كل حاجة للدرجة التي تشعر معها وكإنك في بيتك، ومبسوط بتواجدي وسط المجموعة ومع الجهاز الفني بقيادة كابتن سامي قمصان.

ولفت إلى أن مباراة "القاضية ممكن" من أصعب المواجهات التي خاضها في حياته، فالخسارة كانت مؤلمة لأننا كنا الأفضل، المباراة لو أعيدت 100 مرة لن نخسر بهذا السيناريو الأسوأ على الإطلاق، ومبروك للأهلي بالتأكيد لعبوا وأجادوا ويستحقون اللقب.

وأنهى إسلام جابر حديثه: أتمنى تتويج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وأي بطولة يحققها الأبيض تجعلنا سعداء ومبسوطين.